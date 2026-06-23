Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ένας νέος λογαριασμός στο TikTok, ξεκινώντας από το μηδέν, συγκέντρωσε 2.300 followers.

Τα πρώτα δείγματα γραφής από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του Μουντιάλ για την παραγωγή πρωτογενούς ψηφιακού περιεχομένου στα Social Media έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Οι αυτόνομες ψηφιακές εκπομπές, με παραγωγές όπως η «Αμπαλη» και το «Varατε», προσαρμοσμένες στο ύφος, την κουλτούρα και την αισθητική των αντίστοιχων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως κερδίζουν πόντους στο κοινό της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, το οποίο επεκτείνεται πλέον και ψηφιακά.

Ενδεικτικό είναι πως μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, ένας νέος λογαριασμός στο TikTok, ξεκινώντας από το μηδέν, συγκέντρωσε 2.300 followers, 880.000 impressions, 870.000 προβολές και 32.300 αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, η σελίδα στο Facebook ενισχύθηκε σημαντικά, ανεβαίνοντας από τους 44.000 στους 60.600 ακολούθους, ενώ το Instagram έφτασε τις 18.500από περίπου 8.000.

Το πολυσυζητημένο εγχείρημα της ΕΡΤ για μία 360 εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης με παραγωγές ψηφιακού περιεχομένου αποκλειστικά για τις πλατφόρμες SoMe, υπήρξε αρκετά απαιτητικό σε επίπεδο οργάνωσης παραγωγής, δεδομένου πως χρειάστηκε την αποστολή τριών συνεργατών σε 16 πόλεις της Αμερικής για την πλήρη κάλυψη.

Με αυτόν τον τρόπο πάντως, ο χρήστης στην Ελλάδα έχει άμεση πρόσβαση στο κινητό του, από τις πρώτες πρωινές ώρες, σε όλες τις σημαντικές στιγμές των αγώνων της προηγούμενης ημέρας, δοσμένες μέσα από σύγχρονη ψηφιακή αισθητική στα SoMe, με διείσδυση κυρίως στα νεανικά κοινά που απέχουν από την τηλεόραση.

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Ειδικά ως προς τα κοινά απεύθυνησης μέσα από τα SoMe, αν κάτι έχει καταστεί σαφές μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις και τις αλλαγές στην ψηφιακή ενημέρωση, είναι πως οι νεότερες γενιές δεν αναζητούν μια μικρογραφία της τηλεοπτικής οθόνης στις συσκευές τους, αλλά περιεχόμενο που ανήκει οργανικά στον ψηφιακό χώρο.