Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται ακόμα στη φάση των ομίλων, όμως ο Μέσι χρειάστηκε μόλις δύο αγώνες για να περάσει στη θέση του πρώτου σκόρερ. Παρακάτω τα 18 γκολ του Μέσι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου... μέχρι τα επόμενα.

Ο Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να γράφει ιστορία. Τι και αν είναι 39 χρονών και σε δύο μέρες «πατάει» τα 40. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έκανε σήμερα τον πλανήτη να παραμιλάει για άλλη μία φορά.

Ο Μέσι στην αναμέτρηση κόντρα στην Αλγερία πέτυχε ένα ανεπανάληπτο χατ-τρικ, φτάνοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών σε Παγκόσμια Κύπελλα. Στην αναμέτρηση με την Αυστρία χρειαζόταν ένα τέρμα για να τον ξεπεράσει. Και το κατάφερε. Όχι ένα, αλλά με δύο γκολ ο Μέσι έφτασε τα 18 γκολ και πλέον είναι στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Όταν συστήθηκε το 2006

Το καλοκαίρι του 2006, ο 18χρονος Μέσι συστήνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό με τη φανέλα της Αργεντινής. Στο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σερβία μπαίνει ως αλλαγή και η συνέχεια είναι γνωστή. Ο Μέσι πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ με υποδειγματικό πλασέ, έπειτα από ασίστ του Κάρλος Τέβες.

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Το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας, ο Μέσι πήρε την ομάδα στις πλάτες του κατά τη φάση των ομίλων. Άνοιξε λογαριασμό με ένα εντυπωσιακό σλάλομ και σουτ απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ αμέσως μετά λύτρωσε την Αργεντινή στις καθυστερήσεις του αγώνα με το Ιράν, με ένα απίθανο φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής. Η εξαιρετική του φόρμα συνεχίστηκε κόντρα στη Νιγηρία, όπου σκόραρε δύο φορές —το ένα με αριστουργηματικό φάουλ— σφραγίζοντας την πρόκριση μέχρι τον μετέπειτα χαμένο τελικό του Μαρακανά.

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Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2018 στη Ρωσία, η Αργεντινή βρέθηκε σε βαθιά «αγωνιστική κρίση», όμως ο Μέσι χάρισε στο κοινό μια στιγμή ποδοσφαιρικής ποίησης. Στο κρίσιμο ματς των ομίλων, ξανά απέναντι στη Νιγηρία, υποδέχτηκε μια βαθιά μπαλιά με απίστευτο κοντρόλ με τον μηρό εν κινήσει, έκανε δεύτερη επαφή και εκτέλεσε άψογα με το δεξί, σε ένα από τα πιο τεχνικά γκολ της καριέρας του.

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Η απόλυτη ποδοσφαιρική καταξίωση το 2022

Η απόλυτη κορύφωση ήρθε το 2022 στο Κατάρ, σε ένα τουρνουά-έπος όπου ο Μέσι σκόραρε 7 φορές και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που βρίσκει δίχτυα σε όλες τις φάσεις της διοργάνωσης. Ξεκίνησε με πέναλτι στην ήττα-σοκ από τη Σαουδική Αραβία και κράτησε την ομάδα ζωντανή με έναν κεραυνό εκτός περιοχής κόντρα στο Μεξικό. Στα νοκ-άουτ, πέτυχε το πρώτο του γκολ σε αυτή τη φάση με πλασέ απέναντι στην Αυστραλία, ενώ ευστόχησε σε κρίσιμα πέναλτι στον προημιτελικό με την Ολλανδία και στον ημιτελικό με την Κροατία.

Το ιδανικό φινάλε γράφτηκε στον ιστορικό τελικό με τη Γαλλία. Ο Μέσι άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα στο πρώτο ημίχρονο και πέτυχε το «χρυσό» γκολ στην παράταση, σπρώχνοντας την μπάλα πάνω από τη γραμμή για το 3-2.

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Τα γκολ το 2026

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