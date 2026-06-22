Σε περιοχή με διάσπαρτα σπίτια ξέσπασε η φωτιά.

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς στην Κερατέα, δίπλα στη λεωφόρο Λαυρίου, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με χαμηλή βλάστηση, σε ρεματιά δίπλα από τη λεωφόρο Λαυρίου. Η εστία της φωτιάς δεν είναι μέσα στον οικισμό της Κερατέας, αλλά σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, ωστόσο δεν διαφαίνεται κίνδυνος αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έσπευσαν στην Κερατέα 61 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα.

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Οι πρώτες εικόνες από τη φωτιά στην Κερατέα

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Φωτιές: Καλύτερη εικόνα σε Ακραίφνιο και Περαία, υπό μερικό έλεγχο σε Έβρο και Σπάτα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Ακραίφνιο της Βοιωτίας και στην Περαία, όπου η εικόνα είναι καλύτερη και στα δύο μέτωπα, ενώ υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές στον Έβρο και στα Σπάτα.

Καλύτερη είναι η εικόνα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το πύρινο μέτωπο στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, όπου παραμένει σε εξέλιξη η φωτιά που φωτιά σε δασική έκταση το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, που αποτελούνται από 118 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα. Νωρίτερα, επιχείρησαν για την κατάσβεση 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας αποκαταστάθηκε πλέον, καθώς νωρίτερα είχε διακοπεί και στα δύο ρεύματα, λόγω της φωτιάς, από το Κάστρο έως τη Θήβα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το μεγάλο πύρινο μέτωπο προκάλεσε καταστροφές σε καλλιέργειες, αλλά και σε ποιμνιοστάσια.

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Σε εξέλιξη, αλλά με καλύτερη εικόνα σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παραμένει και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Εκεί επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα. Επίσης, ρίψεις νερού έκαναν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Το μεσημέρι της Δευτέρας σήμανε συναγερμός και εξαιτίας της φωτιάς στα Σπάτα, η οποία ξεκίνησε από περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πήρε διαστάσεις.

Η φωτιά είναι πλέον υπό μερικό έλεγχο, έπειτα από πολύωρη μάχη που έδωσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 120 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν τέσσερα ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

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Υπό μερικό έλεγχο είναι πλέον και η φωτιά που ξέσπασε στο Μέγα Δέρειο Έβρου, σε δασική έκταση. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ πέντε αεροσκάφη έκαναν ρίψεις νερού.

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Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τρίτη

Για αύριο, Τρίτη, είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Ειδικότερα, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε:

Αττική

Βοιωτία

Αργολίδα

Κορινθία

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Κάρπαθο

Κάσο

Ρόδο

Κρήτη

περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας

{https://x.com/CivPro_GR/status/2068994079686324381}

Φωτ.: Fire Fighting