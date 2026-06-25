Στον έναν από τους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.320 ευρώ.

Στη διερεύνηση δύο αγροτικών πυρκαγιών από αμέλεια, που εκδηλώθηκαν σε Λακωνία και Αχαΐα, προχώρησαν οι Ανακριτικοί υπάλληλοι των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το ΑΚΑΕΕ Λακωνίας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση «Λιγρίβα», της Κοινότητας Κλαδά, του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 77χρονος ημεδαπός προκάλεσε την φωτιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών ασφαλτόστρωσης σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.320,30 ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, το ΑΚΑΕΕ Αχαΐας επιλήφθηκε για αγροτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/06), στην περιοχή Σαραβάλι Αχαΐας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 51χρονος ημεδαπός προκάλεσε την φωτιά σε γεωργική έκταση, κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

112 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 25 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 478 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 539.892,29 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 122 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 115 (94,26%) είναι από αμέλεια και οι 7 (5,74%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

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Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

41 φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από αυτές, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.