Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:30.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε τον Ορχομενό Βοιωτίας το μεσημέρι της Πέμπτης (25/06).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά δεν έχει ενεργό μέτωπο, ενώ υπάρχουν αρκετές διάσπαρτες εστίες.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις με 105 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Παράλληλα από αέρος επιχείρησαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

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Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Γιώργος Ντασιώτης, πρόκειται για φωτιά που έκαιγε σε περιοχή με πυκνή βλάστηση. Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξοοες ως προς τη προσβασιμότητα, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και δεν επέτρεψε στα επίγεια μέσα να πλησιάσουν εύκολα για αρκετή ώρα. Παράλληλα, στο σημείο πνέουν κλιμακώμενοι άνεμοι. Δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή.

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