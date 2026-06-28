Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η φώκια, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για φυσικά αίτια ή για περιστατικό που συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ένα δυσάρεστο περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή του Ακρογιαλίου, στη Δυτική Μάνη Μεσσηνίας, όπου ψαράδες εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια να επιπλέει στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή.

Οι ψαράδες ενημέρωσαν αμέσως το Λιμενικό, το οποίο σύμφωνα με το messinialive κινητοποιήθηκε για τη διαχείριση του περιστατικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο του προστατευόμενου θαλάσσιου θηλαστικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις μεσογειακών φωκών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Μάνης είναι σχετικά συχνές, ιδιαίτερα κοντά στον φάρο των Κιτριών, γεγονός που έχει καταγραφεί επανειλημμένα από κατοίκους και επαγγελματίες αλιείς της περιοχής.