Τι αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της συζύγου του.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τη ζωή του 26χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Elisabeth-Jane Ross στην Κυψέλη, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της συζύγου του που επικαλούνται βρετανικά μέσα ενημέρωσης και μεταδίδει η Daily Mail, η συμπεριφορά του είχε αρχίσει να αλλάζει περίπου ενάμιση χρόνο πριν από την υπόθεση. Η Αμερικανίδα σύζυγός του, Alaina Hall, φέρεται να είχε εκφράσει σε φίλους της προβληματισμό τόσο για τον γάμο τους όσο και για την στάση του απέναντι στη χριστιανική πίστη.

Ο 26χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως πρόσφυγας το 2016. Γνώρισε την Alaina, μία βαθιά θρησκευόμενη Αμερικανίδα που δραστηριοποιούνταν στην υποστήριξη προσφύγων, και το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023. Μαζί δημιούργησαν στην Αθήνα οργάνωση με αντικείμενο την παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες.

Ωστόσο, φίλοι της Alaina υποστηρίζουν ότι με την πάροδο του χρόνου εκείνη παρατήρησε σημαντικές αλλαγές στον σύζυγό της. Ο 26χρονος φέρεται να έδειχνε μικρότερο ενδιαφέρον για τη θρησκευτική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, στρέφοντας περισσότερο την προσοχή του στην πυγμαχία και στις παρέες του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, άρχισε να συχνάζει σε μπαρ της Αθήνας και να συμπεριφέρεται «σαν να ήταν ελεύθερος». Η σύζυγός του φέρεται μάλιστα να είχε αρχίσει να αναρωτιέται για τα κίνητρα πίσω από τη μεταστροφή του στον Χριστιανισμό.

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Μέσα από τη συγκεκριμένη κοινότητα το ζευγάρι είχε γνωρίσει και την Elisabeth-Jane Ross, η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και είχε πολυετή εμπειρία σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Η στάση της συζύγου του 26χρονου

Η 38χρονη βρέθηκε νεκρή στις 18 Ιουλίου, μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έχει προφυλακιστεί. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη Ross, έχει όμως παραδεχθεί ότι τοποθέτησε τη σορό της στη βαλίτσα και τη μετέφερε, καθώς και ότι χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις χρημάτων.

Καθοριστική για τις έρευνες φέρεται να ήταν η στάση της συζύγου του. Η Alaina άρχισε να υποψιάζεται τον άνδρα της λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς και των κινήσεών του, ενώ φέρεται να παρακολούθησε μέσω κινητού την τοποθεσία του και να παρείχε σημαντικές πληροφορίες στις Αρχές.

Το δημοσίευμα καταλήγει πως οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που θα μπορούσαν να δώσουν σαφέστερες απαντήσεις για την ακριβή αιτία θανάτου της 38χρονης.

Πηγή Daily Mail