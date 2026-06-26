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Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot.

Tο ποσό των 86 εκατ. ευρώ κληρώνει σε λίγη ώρα (21:00) το Eurojackpot.

Λίγο μετά τις 21:00 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και αμέσως μετά τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι το Eurojackpot EXTRA είναι ένας μηχανισμός απόδοσης επιπλέον κερδών, ο οποίος θα προσφέρεται σε επιλεγμένες κληρώσεις.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις που θα ενεργοποιείται ο μηχανισμός EXTRA δεν απαιτεί επιπλέον κόστος, το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι ίδιο με κάθε κλήρωση του EUROJACKPOT και είναι ίσο με το κόστος μίας στήλης (2,5€).

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού EXTRA θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς και θα ανακοινώνεται πριν από την κλήρωση.