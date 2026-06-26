Το… ασύλληπτο σε αυτή την ιστορία ενδοοικογενειακής βίας είναι ότι ο 50χρονος μετέδιδε «ζωντανά» την βία που άσκησε εναντίον της πρώην συζύγου του στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης!

Σε 22 μήνες καταδικάστηκε ο 50χρονος άντρας που το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του στη Λάρισα και απειλούσε να την κάψει. Ο 50χρονος καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε 22 μήνες, εκ των οποίων τους 20 με τριετή αναστολή και τους 2 άμεσα εκτιτέους για τις κατηγορίες της παραβίασης δικαστικής εντολής, της ενδοοικογενειακής βίας και της οπλοφορίας.

Ο 50χρονος πήγε με τσεκούρι και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συζύγου του. Το … ασύλληπτο σε αυτή την ιστορία ενδοοικογενειακής βίας είναι ότι ο 50χρονος μετέδιδε «ζωντανά» την βία που άσκησε εναντίον της πρώην συζύγου του στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης!

{https://exchange.glomex.com/video/v-djj1wndlncih?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα της ζητούσε να περιδιαβαίνει εντός του σπιτιού και την βεράντα, άγνωστο για ποιο λόγο. Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία μετέβη στον χώρο με διαπραγματευτή προκειμένου να πειστεί να παραδοθεί, χωρίς να κάνει κακό στη γυναίκα. Αυτό το περιστατικό ευτυχώς έληξε αναίμακτα. Σε βάρος του 50χρονου άνδρα είχαν ληφθεί περιοριστικά μέτρα στο παρελθόν από την πρώην σύζυγό του.

Σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο δήλωσε μετανιωμένος(!!) δήλωση εξαιρετικά συνηθισμένη σε παρόμοιες περιπτώσεις από άνδρες που ασκούν βία σε συζύγους ή συντρόφους τους και υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να τη βλάψει, παρά μόνο να την απειλήσει!

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Η γυναίκα περιέγραψε το περιστατικό, προκαλώντας ανατριχίλα. Είπε ότι την είχε προειδοποιήσει το περασμένο Σάββατο ότι θα τα βάλει όλα φωτιά. «Την Κυριακή ζητούσε συγνώμη και την Τετάρτη τον είδα μέσα στο σπίτι μου να κρατάει μπιτόνι και τσεκούρι! Με απειλούσε, μου έκανε κεφαλοκλείδωμα, με ακολουθούσε παντού με το τσεκούρι»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djj282fgw5cx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Να μη γίνει η εντολέας μου ένα ακόμη όνομα στη θλιβερή λίστα γυναικοκτονιών»

Στο μεταξύ, σε μία σημαντική ανακοίνωση προχώρησε η δικηγόρος της παθούσας κ. Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου. Συγκεκριμένα: «Ως συνήγορος της παθούσας οφείλω πρωτίστως να εκφράσω τον απόλυτο σεβασμό μου στη δικαστική απόφαση και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να αποκρύψω την έντονη ανησυχία και την απογοήτευσή μου, γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά μία απλή διαφορά μεταξύ δύο πρώην συζύγων. Αφορά μία γυναίκα που για ώρες βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα στο ίδιο της το σπίτι, υπό την απειλή ενός ανθρώπου που κρατούσε τσεκούρι και εύφλεκτο υλικό, βιώνοντας έναν πραγματικό εφιάλτη και πιστεύοντας ότι ίσως να μην έβγαινε ζωντανή από εκεί.

Σήμερα, η εντολέας μου εξακολουθεί να φοβάται. Αυτός ο φόβος δεν είναι υποκειμενική αίσθηση, αλλά απορρέει από τα πραγματικά περιστατικά που όλοι παρακολουθήσαμε και από όσα η ίδια βίωσε εκείνες τις δραματικές ώρες. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, αλλά η ουσιαστική προστασία μιας γυναίκας που εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δεν μπορούμε να αγνοούμε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδικάζονται πλέον τέτοιες υποθέσεις. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διαρκή και ιδιαίτερα έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, που δυστυχώς συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη χώρα. Κάθε νέα υπόθεση μάς υπενθυμίζει ότι πολλές φορές τα θύματα είχαν εκφράσει τον φόβο τους, είχαν ζητήσει προστασία και είχαν προειδοποιήσει ότι κινδυνεύουν.

Ειλικρινά εύχομαι η δική μου εντολέας να μη γίνει ποτέ ακόμη ένα όνομα σε αυτή τη θλιβερή λίστα. Η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας ενός ανθρώπου πρέπει να αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα όλων μας. Αυτό είναι το μόνο που ζητά σήμερα αυτή η γυναίκα. Να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς να φοβάται ότι κάποια στιγμή οι απειλές θα γίνουν πράξη».