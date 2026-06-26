Οι εμφανίσεις της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκαλέσει προβληματισμό γύρω από τη διαχείρηση και τη προσέγγιση του Μαρσέλο Μπιέλσα.

H Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία για το Μουντιάλ 2026, σε μία αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «do or die» για τη «Σελέστε», καθώς οι δύο ισοπαλίες απέναντι στη Σαουδική Αραβία και το Πράσινο Ακρωτήρι έχουν βάλει σε κίνδυνο την πρόκρισή της στη νοκ άουτ φάση.

Οι εμφανίσεις της ομάδας έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Μαρσέλο Μπιέλσα. Σύμφωνα με το ESPN, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και αρκετοί ακόμη διεθνείς επιθυμούν την αποχώρηση του έμπειρου προπονητή, καθώς εμφανίζονται απογοητευμένοι από τις μεθόδους και τις απαιτήσεις του, θεωρώντας ότι δεν είναι πλέον ο κατάλληλος για να συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής Ουρουγουάης.

{https://x.com/AlbertOrtegaES1/status/2070414623992406453}

Παράλληλα, δημοσίευμα της El Espectador αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια έχει ενταθεί. Αρκετοί από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές φέρονται να ήρθαν σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Μπιέλσα, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τις εξαντλητικές προπονήσεις και την τακτική του προσέγγιση. Υποστηρίζουν ότι η υψηλή ένταση των προπονήσεων έχει συμβάλει στους πολλούς τραυματισμούς της ομάδας και πρότειναν πιο συντηρητική τακτική απέναντι στην Ισπανία, με αμυντική προσέγγιση και αντεπιθέσεις αντί για το επιθετικό μαρκάρισμα «ένας εναντίον ενός» σε όλο το γήπεδο.

{https://x.com/DSportsUY/status/2070319345394123020}

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Ο Μπιέλσα φέρεται να απάντησε σε έντονο ύφος, συγκεντρώνοντας τους παίκτες σε σύσκεψη διάρκειας 48 λεπτών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατηγόρησε ορισμένους ποδοσφαιριστές ότι προσπαθούν να τον απομακρύνουν «για δεύτερη φορά», υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της καριέρας αρκετών εξ αυτών και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του απέναντι στην Ισπανία.

{https://x.com/Uruguay/status/2070333241924391251}

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο των αποκαλύψεων είναι ότι ο Αργεντινός τεχνικός φέρεται να παραδέχθηκε πως συμπεριέλαβε τραυματίες παίκτες στην αποστολή του Μουντιάλ, επειδή είχαν δείξει πίστη και αφοσίωση προς το πρόσωπό του.