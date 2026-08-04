Πώς υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Για σχεδόν 30 χρόνια, η Νέα Ορλεάνη δίνει δεύτερη ζωή στα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα, χρησιμοποιώντας τα για την αποκατάσταση των παράκτιων υγροτόπων της Λουιζιάνα. Σύμφωνα με το Ecotias, τα ανακυκλωμένα δέντρα τοποθετούνται σε ρηχές υγροτοπικές περιοχές, όπου συγκρατούν λάσπη και ιζήματα, ενώ παράλληλα μειώνουν τη δύναμη του νερού. Με την πάροδο του χρόνου δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη της βλάστησης και την ενίσχυση των ελών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πρακτική αυτή έχει συμβάλει στη δημιουργία και σταθεροποίηση εκατοντάδων στρεμμάτων υγροτόπων, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν στα απορρίμματα μπορούν να αξιοποιηθούν για την περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Γιατί χάνονται οι ακτές της Λουιζιάνα

Από τη δεκαετία του 1930, η Λουιζιάνα έχει χάσει σχεδόν 2.000 τετραγωνικά μίλια (περισσότερα από 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα) παράκτιας γης. Η διάβρωση των ακτών, οι ισχυρές καταιγίδες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η φυσική καθίζηση του εδάφους αποτελούν τους βασικούς παράγοντες.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο ποταμός Μισισιπής δεν μεταφέρει πλέον στους γειτονικούς υγροτόπους τις ίδιες ποσότητες ιζημάτων όπως στο παρελθόν. Παλαιότερα, οι πλημμύρες διασκόρπιζαν λάσπη, άμμο και χώμα στα έλη, αναπληρώνοντας σταδιακά το χαμένο έδαφος. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη ροή του ποταμού έχουν περιορίσει σημαντικά αυτή τη φυσική διαδικασία.

Η απώλεια των υγροτόπων έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς λειτουργούν ως φυσικά αναχώματα στις πλημμύρες και τα κύματα, ενώ αποτελούν πολύτιμο βιότοπο για πολλά είδη φυτών και ζώων. Παράλληλα προστατεύουν δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές και οικισμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα γίνονται «όπλο» κατά της διάβρωσης

Μία από τις σημαντικότερες περιοχές όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα είναι το καταφύγιο άγριας ζωής Bayou Sauvage Urban National Wildlife Refuge, δίπλα στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο φιλοξενεί μερικούς από τους τελευταίους εναπομείναντες υγροτόπους ανάμεσα στις λίμνες Ποντσαρτρέιν και Μπορν.

Μετά το τέλος των γιορτών, οι κάτοικοι καλούνται να δωρίσουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους αντί να τα πετάξουν. Γίνονται δεκτά μόνο αληθινά δέντρα, από τα οποία πρέπει προηγουμένως να έχουν αφαιρεθεί όλα τα στολίδια, τα φωτάκια, η τεχνητή διακόσμηση και οι βάσεις στήριξης.

Τον Μάρτιο του 2025 συγκεντρώθηκαν σχεδόν 9.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα. Αρχικά δέθηκαν σε μεγάλες δεσμίδες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στις επιλεγμένες περιοχές του υγροτόπου. Αφού τοποθετήθηκαν, συνεργεία που κινούνταν με βάρκες διόρθωσαν τη θέση τους όπου χρειάστηκε. Οι πτήσεις λειτούργησαν παράλληλα και ως εκπαιδευτικές ασκήσεις για τα πληρώματα της Εθνοφρουράς.

Πώς τα δέντρα δημιουργούν νέα έλη

Κάθε δεσμίδα αποτελείται συνήθως από 50 έως 60 δέντρα, ενώ κάθε ελικόπτερο μπορεί να μεταφέρει τρεις ή τέσσερις δεσμίδες κάθε φορά. Οι σειρές των δέντρων λειτουργούν ως διαπερατά φράγματα: επιτρέπουν στο νερό να περνά, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα.

Καθώς η ροή επιβραδύνεται, τα ιζήματα κατακάθονται γύρω από τα κλαδιά αντί να παρασύρονται. Σταδιακά συσσωρεύονται λάσπη και λεπτόκοκκα υλικά, με αποτέλεσμα το έδαφος να γίνεται ψηλότερο και πιο σταθερό.

Έτσι δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της βλάστησης των ελών. Οι ρίζες συγκρατούν το έδαφος και ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα του οικοσυστήματος. Οι αποκατεστημένες περιοχές προσφέρουν επίσης καταφύγιο σε πουλιά, ψάρια, καβούρια, καραβίδες και γαρίδες.

Όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος του έργου, Πον Ντίξον, «τα δέντρα κάνουν ακριβώς αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένα». Αν και δεν παραμένουν για πάντα, λειτουργούν ως προσωρινή υποδομή μέχρι να δημιουργηθεί ένας σταθερός φυσικός υγρότοπος.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει μελετηθεί επί δεκαετίες. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 1997 στο περιοδικό Ecological Engineering διαπίστωσε ότι τα φράγματα από ανακυκλωμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα μείωσαν περίπου κατά 50% την ενέργεια των κυμάτων στις περιοχές δοκιμής.

Παράλληλα, σε ορισμένες προστατευμένες τοποθεσίες καταγράφηκε ετήσια συσσώρευση ιζημάτων έως και 3,3 εκατοστών, ενώ σε μία από τις περιοχές παρακολούθησης η βλάστηση επανεμφανίστηκε ύστερα από περίπου τρία χρόνια. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας. Σε βαθύτερα νερά η συσσώρευση ιζημάτων είναι πολύ πιο αργή και μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια μέχρι να αναπτυχθεί νέα βλάστηση.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν επίσης ότι η μέθοδος δεν μπορεί από μόνη της να σταματήσει τη συνολική απώλεια γης στη Λουιζιάνα. Αποτελεί όμως ένα αποτελεσματικό εργαλείο όταν εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αποκατάστασης των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Δήμου της Νέας Ορλεάνης η αποκατεστημένη έκταση αντιστοιχεί σε περίπου 200 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από timesofindia.indiatimes.com