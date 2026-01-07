Τα δέντρα, δωρεά κατοίκων και φυτεμένα από το Lancashire Wildlife Trust, θα ενισχύσουν τη γη κατά μήκος της ακτής Fylde, η οποία έχει διαβρωθεί τον τελευταίο αιώνα.

Χιλιάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα που απομακρύνονται μετά την εορταστική περίοδο πρόκειται να αποκτήσουν «δεύτερη ζωή», καθώς θα φυτευτούν σε αμμοθίνες για την ενίσχυση της φυσικής θαλάσσιας άμυνας.

Αφού θαφτούν κατά το ήμισυ στην άμμο, τα κλαδιά των δέντρων θα την παγιδεύουν καθώς φυσάει ο άνεμος, δημιουργώντας σταδιακά νέες αμμοθίνες που με τον χρόνο επεκτείνονται προς τη θάλασσα, δημιουργώντας μια πρώτη γραμμή άμυνας από την παλίρροια.

Το κοινό ενθαρρύνεται να παραδώσει περισσότερα δέντρα σε διάφορες περιοχές της κομητείας, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί τρεις ημερομηνίες για τις φυτεύσεις.

Η Amy Pennington, η οποία ηγείται του έργου, το οποίο λειτουργεί από το 2013, δήλωσε ότι τα δέντρα «τοποθετούνται στρατηγικά» μπροστά από τους υπάρχοντες αμμόλοφους.

«Οι αμμόλοφοι κατά μήκος της ακτής Fylde φιλοξενούν ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα, που φιλοξενεί μοναδικά φυτά και ζώα», είπε.

«Παρέχουν βιότοπο για χλωρίδα και πανίδα διεθνούς και εθνικής σημασίας και λειτουργούν ως μια αποτελεσματική "ήπια" θαλάσσια άμυνα για την τοπική μας κοινότητα».

Η κ. Πένινγκτον πρόσθεσε ότι η περιοχή έχει χάσει το 80% των αμμοθινών της λόγω της κοντινής αστικής ανάπτυξης τα τελευταία 150 χρόνια και εκφράζει την ελπίδα ότι το σχέδιο, βασιζόμενο στις φυτεύσεις των προηγούμενων ετών, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αμμοθινών ως θαλάσσια άμυνα.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε φυτεύσεις δέντρων από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το Wildlife Trust.

Με πληροφορίες από BBC