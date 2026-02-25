Σοκολάτες φυλάσσονται σε ειδικά αντικλεπτικά κουτιά λόγω κλοπών.

Ολοένα και πιο συχνή γίνεται η χρήση αντικλεπτικών κουτιών με σοκολάτες, σε καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι λιανοπωλητές προειδοποιούν για αύξηση των κλοπών.

Η πρακτική αυτή υιοθετείται από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως η Sainsbury's, η οποία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιεί ειδικά κουτιά ασφαλείας για προϊόντα που αποτελούν συχνό στόχο κλοπών.

Σε ορισμένα καταστήματα του Λονδίνου, ακόμη και δημοφιλείς μάρκες σοκολάτας έχουν τοποθετηθεί σε διαφανή πλαστικά κουτιά που ανοίγουν μόνο από το προσωπικό. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζουν επίσης οι αλυσίδες Tesco και Co-op Food, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις κλοπές.

Οργανωμένη κλοπή προϊόντων

Σύμφωνα με την Association of Convenience Stores, η σοκολάτα αποτελεί πλέον προϊόν υψηλού κινδύνου, καθώς μεταπωλείται εύκολα στη μαύρη αγορά. Οι λιανοπωλητές αναφέρουν ότι ομάδες κλεφτών στοχεύουν συστηματικά συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία συχνά κλέβονται κατόπιν παραγγελίας.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι η σοκολάτα συγκαταλέγεται πλέον στα προϊόντα που κλέβονται συχνότερα, μαζί με το αλκοόλ, το κρέας και τον καφέ.

Σε διάφορες περιοχές της χώρας, αστυνομικές δυνάμεις έχουν δημοσιοποιήσει βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν κλοπές σοκολάτας. Η West Midlands Police δημοσίευσε υλικό με ύποπτο να αφαιρεί μεγάλες ποσότητες από ράφια, ενώ η Wiltshire Police κατέγραψε περιστατικό όπου δράστης έσυρε ολόκληρη βάση με σοκολάτες έξω από κατάστημα. Παράλληλα, η Cambridgeshire Constabulary συνέλαβε άνδρα που είχε γεμίσει το παλτό του με σοκολατένια αυγά.

Μεγάλες οικονομικές απώλειες

Οι απώλειες για τα καταστήματα είναι σημαντικές. Ο συνεταιρισμός Heart of England Co-operative Society ανέφερε ότι μόνο το 2024 έχασε περίπου 250.000 λίρες από κλοπές σοκολάτας, ποσό που ξεπεράστηκε μόνο από τις απώλειες σε αλκοολούχα ποτά την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας, ένα μόνο άτομο μπορεί να προκαλέσει ζημιές χιλιάδων λιρών μέσα σε λίγες ημέρες, αδειάζοντας ολόκληρα ράφια προϊόντων. Ένα πλήρες ράφι σοκολάτας μπορεί να φτάνει σε αξία τις 500 λίρες, γεγονός που καθιστά τις κλοπές ιδιαίτερα επικερδείς.

Μικροκαταστήματα υπό πίεση

Ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες. Πολλοί έχουν επενδύσει σε συστήματα παρακολούθησης και τεχνολογίες αναγνώρισης υπόπτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ράφια γεμίζουν μόνο μερικώς ώστε να μειώνονται οι απώλειες.

Κάποιοι λιανοπωλητές υποστηρίζουν ότι η σοκολάτα έχει γίνει «προϊόν πρώτης γραμμής» για το οργανωμένο έγκλημα, αντικαθιστώντας άλλα είδη που αποτελούσαν στόχο στο παρελθόν, όπως ξυραφάκια ή καφές. Τα κλεμμένα προϊόντα μεταπωλούνται συχνά σε μικρά καταστήματα, καφετέριες ή χώρους εστίασης.

Αυξημένη εγκληματικότητα στο λιανεμπόριο

Σύμφωνα με στοιχεία της British Retail Consortium, καταγράφηκαν περίπου 5,5 εκατομμύρια περιστατικά κλοπών σε καταστήματα μέσα σε ένα χρόνο, ενώ σημειώθηκαν περίπου 1.600 καθημερινά περιστατικά βίας ή κακοποίησης κατά εργαζομένων.

Παρά τη μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα επίπεδα εγκληματικότητας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο.

Μέτρα και συνεργασία με την αστυνομία

Οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν αυστηρότερες ποινές και μεγαλύτερη αστυνομική παρουσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η συνεργασία μεταξύ αστυνομίας και επιχειρήσεων ενισχύεται, με έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Στόχος είναι να περιοριστούν όχι μόνο οι κλοπές στα καταστήματα αλλά και τα δίκτυα μεταπώλησης που τροφοδοτούν το οργανωμένο έγκλημα.

Η αυξανόμενη χρήση αντικλεπτικών μέτρων ακόμη και για καθημερινά προϊόντα, όπως η σοκολάτα, δείχνει πόσο έχει αλλάξει το τοπίο στο λιανεμπόριο, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν νέους τρόπους προστασίας απέναντι σε ένα φαινόμενο που φαίνεται να παίρνει διαστάσεις.