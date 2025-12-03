Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισε πως η επιχείρηση στρέφεται εναντίον εγκληματιών, σε εκείνους που είχαν συλληφθεί στο παρελθόν και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις με στόχο μετανάστες, αλλά μόνο για εκείνους που συννελήφθησαν στο παρελθόν και πλέον είναι ελεύθεροι.

Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times, αναφέρει πως οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες σε προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Παράλληλα δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή το χρονικό διάστημα της επιχείρησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως σκόπευε να δράσει σύντομα στέλνοντας μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη στην συνέχεια της έκκλησης που έλαβε από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, που ζητούσε βοήθεια.

Την ίδα ώρα η κυβέρνηση Τραμπ έχει δημιουργήσει πολιτικό αναβρασμό τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά των μεταναστών.

Με τελευταίες να είναι στις ελεγχόμενες από δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα) και Σικάγο (Ιλινόι).

Έντονη κριτική δέχεται και η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), καθώς καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά από πράκτορες της, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά την διάρκεια των εφόδων τους.