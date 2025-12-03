«Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των κατορθωμάτων τους, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των οδών προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας» σημείωσε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν.

Η πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης επηρέασε τις συνομιλίες της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ δήλωσε ο επί χρόνια σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, μετά τις 5ωρες συζητήσει Γουίτκοφ - Πούτιν στη Μόσχα το βράδυ της Τρίτης.

Πρόσθεσε πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές άφησαν να εννοηθεί ότι θα λάβουν υπόψη τις βασικές ρωσικές θέσεις για τον πόλεμο με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κρεμλίνο και τόνισε χαρακτηριστικά πως «οι Αμερικανοί επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να λάβουν υπόψη τις σκέψεις και τις βασικές μας προτάσεις. Η συζήτηση ήταν θετικής φύσης... μια πολύ χρήσιμη συζήτηση... οι επαφές θα συνεχιστούν».

Ενώ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, οι δύο πλευρές συζήτησαν μια σειρά από ζητήματα στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών παραχωρήσεων, της συμμετοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και του περιορισμού του αριθμού των Ουκρανών στρατιωτών.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, τόνισε ακόμα ότι η πρόσφατη πρόοδος της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία είχε αυτό που χαρακτήρισε ως θετικό αντίκτυπο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Ωστόσο, ο Ουσακόφ, μιλώντας μετά τις συνομιλίες μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ότι «η πορεία και η φύση των διαπραγματεύσεων επηρεάστηκαν, φυσικά, από τις επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων... στο πεδίο της μάχης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι στρατιώτες μας, μέσω των στρατιωτικών τους κατορθωμάτων, έχουν συμβάλει σε μια πιο θετική αξιολόγηση των οδών προς μια ειρηνική διευθέτηση από τους ξένους εταίρους μας», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους και επισήμανε ότι ελπίζει η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της να υιοθετήσουν επίσης αυτό που αποκάλεσε «μια πιο ισορροπημένη στάση και αντίληψη για το τι συμβαίνει».

Σημειώνεται πως οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, αυξημένες μόνο κατά μία ποσοστιαία μονάδα από πριν από δύο χρόνια, αν και έχουν προχωρήσει το 2025 με τον ταχύτερο ρυθμό τους από το 2022, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες.

Ο Ουσακόφ δήλωσε επίσης στα ρωσικά κρατικά Μέσα ότι το Κρεμλίνο διαπραγματεύεται μια ουκρανική διευθέτηση αποκλειστικά με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που επιθυμούν να συνομιλήσουν είναι ευπρόσδεκτοι να ταξιδέψουν στη Μόσχα. Περισσότερες λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, ωστόσο, δεν θα αποκαλυφθούν κατόπιν συμφωνίας με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Με πληροφoρίες του TASS/Reuters/BBC