Η κλήρωση του Eurojackpot (2/12/25) μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 14, 30, 34, 35 και 40.
Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 6.
Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.