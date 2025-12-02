Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ.

Η κλήρωση του Eurojackpot (2/12/25) μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 14, 30, 34, 35 και 40.

Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 6.

Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.