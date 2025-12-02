Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.090.000 ευρώ μετά από το τρίτο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.
Στην 48η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 15777, σειρά η 9η και στοιχείο το Γ.
Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθε . Στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο αριθμός 84. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 15777, σειρά η 9η, 10η και 8η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Γ του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.
Ο αριθμός 55674 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.
{https://www.youtube.com/watch?v=6rNzuA1zC1E}