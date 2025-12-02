Ολοκληρώθηκε η 48η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.090.000 ευρώ μετά από το τρίτο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Στην 48η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 15777, σειρά η 9η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθε . Στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο αριθμός 84. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 15777, σειρά η 9η, 10η και 8η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Γ του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 55674 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

