Αναλυτικά τα κέρδη που μοιράζει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΟΠΑΠ τον πίνακα των κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην 48η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 15777, σειρά η 9η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί. Στην πρόσθετη κλήρωση αναδείχθηκε ο αριθμός 84. Ο τρίδυμος λαχνός αποτελείται από τον αριθμό 15777, σειρά η 9η, 10η και 8η σειρά και κερδίζει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ. Από την πρόσθετη κλήρωση δεν προέκυψε τυχερός και έτσι το γραμμάτιο με το στοιχείο Γ του πρώτου λαχνού κερδίζει 200.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της πεντάδας του πρώτου λαχνού ανέρχονται σε 250.000 ευρώ.

Αναλυτικά, ο λαχνός με τον αριθμό 15777 στην 9η σειρά στοιχείο Γ κερδίζει 200.000 ευρώ ενώ στα στοιχεία Α+Β+Δ+Ε από 50.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός στις σειρ΄΄ες σειρές 10 και 8 και στοιχεία Α-Ε κερδίζουν από 25.000 ευρώ έκαστος ενώ ο ίδιος αριθμός στις υπόλοιπες σειρές κερδίζει 15.000 ευρώ.

Ο αριθμός 55674 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ,ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι εξής λαχνοί: 7717, 10501, 26469, 31647, 38534, 42751, 45900, 62821 και 71590.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.

