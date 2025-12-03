Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ θα έχει σήμερα συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν χθες, Τρίτη, για συνομιλίες. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως δεν έχει επιτευχθεί συμβιβασμός σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

Μετά την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, ο Ουμέροφ και ο Αντρίι Χνάτοφ, αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανιας, θα αρχίσουν ετοιμασίες για μια συνάντηση με απεσταλμένους του Τραμπ στις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ο συνεχιζόμενος συντονισμός μας με εταίρους, και διασφαλίζουμε πως η διαπραγματευτική διαδικασία είναι πλήρως ενεργή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Αμερικανικό προσχέδιο ειρηνευτικών προτάσεων 28 σημείων που διέρρευσε προκάλεσε ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είπαν ότι υποκύπτει στις κύριες απαιτήσεις της Μόσχας σχετικά με το ΝΑΤΟ, τον έλεγχο από τη Ρωσία του ενός πέμπτου του εδάφους της Ουκρανίας και τη μείωση του στρατού της Ουκρανίας.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρουσίασαν στη συνέχεια αντιπρόταση και, σε συνομιλίες στη Γενεύη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία δήλωσαν ότι δημιούργησαν ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» για τον τερματισμό του πολέμου. Λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP