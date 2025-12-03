Η τάση του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με βροχές ξημέρωσε η δυτική Ελλάδα και μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές θα διατηρηθούν στα Επτάνησα, σε περιοχές της Ηπείρου, στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, στη νότια Πελοπόννησο και στη δυτική Κρήτη.

Από το βράδυ ο καιρός θα ανοίξει στα ΒΔ, αλλά μια νέα ζώνη βροχών θα αρχίσει να επηρεάζει την Πελοπόννησο, περιοχές της Κρήτης, τις νότιες Κυκλάδες και την Αττική.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι και ιδιαίτερα ισχυροί στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα κυμανθεί έως 20 βαθμούς, στα νότια έως 18, στα βόρεια έως 14 βαθμούς. Στα δυτικά έως 17 και στα ανατολικά από 15 έως και 19 βαθμούς.

Την Πέμπτη ο καιρός θα επιδεινωθεί, ενώ τα φαινόμενα θα έχουν και διάρκεια. Προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία. Την Παρασκευή επίσης χρειάζεται προσοχή στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη ΝΑ Ελλάδα.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα παραμείνουν στα ανατολικά και τα νότια της χώρας και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Οι νοτιάδες χρειάζονται μεγάλη προσοχή την Παρασκευή όπως στη Ρόδο, στη Σάμο και την Κω, οι οποίοι από το Σάββατο θα κοπάσουν. Κατά τον Σάκη Αρναούτογλου στις 12/12 και 13/12 αναμένονται εκ νέου βροχές με το κρύο να παραμένει ακόμη στη βόρεια Ευρώπη.

Δείτε την πρώτη εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον καιρό μέχρι τα Χριστούγεννα

{https://www.youtube.com/watch?v=O89QYfbYqPM}