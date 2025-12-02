Ισχυρές καταιγίδες φέρνει η διπλή κακοκαιρία που θα «σφυροκοπήσει» τη χώρα στα μέσα της εβδομάδας, η πρόγνωση Κολυδά.

Νέα διπλή κακοκαιρία προ των πυλών αναμένεται να αλλάξει άρδην το καιρικό σκηνικό τις επόμενες τρεις μέρες με πολλές περιοχές της χώρας να βρεθούν σε κλοιό ισχυρών καταιγίδων και βροχών. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα το προσεχές τριήμερο με έντονα καιρικά φαινόμενα και γενικευμένες βροχοπτώσεις σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ειδικότερα όπως σημειώνει στην πρόγνωσή του ο Θοδωρής Κολυδάς η χώρα εισέρχεται σε ένα τριήμερο έντονων καιρικών φαινομένων, με διαδοχικά κύματα καταιγίδων που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές θα διαδεχθούν η μία την άλλη, ενώ σταδιακά θα ενοποιηθούν, προκαλώντας γενικευμένες βροχές, ισχυρές καταιγίδες και υψηλά ποσά υετού σε πολλές περιοχές. Το πρώτο σύστημα φτάνει από την Ιταλία, προκαλώντας βροχές στα δυτικά, σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Ιόνιο και τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Η αστάθεια θα επεκταθεί τοπικά και προς τα κεντρικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το δεύτερο κύμα θα ξεκινήσει την Τετάρτη και θα κορυφωθεί την Πέμπτη. Η δεύτερη διαταραχή, που τώρα βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενωθεί με την πρώτη, οδηγώντας σε επιδείνωση. Αρχικά την Τετάρτη θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε δυτικά και νότια για να φτάσουμε στην Πέμπτη που θα έχουμε γενικευμένη κακοκαιρία σε όλη σχεδόν την επικράτεια. Από την Παρασκευή και μετά, νέες υφέσεις θα συνεχίσουν να περνούν από την περιοχή, διατηρώντας τις βροχές και τις καταιγίδες στο Αιγαίο, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και στην Κύπρο, όπου αναμένονται επίσης σημαντικές βροχοπτώσεις.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη Λεκάκη της Ανατολικής Μεσογείου. Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της

