Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις βραδινές ώρες σήμερα με το κύμα κακοκαιρίας, όπως αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης να φθάνει στο πικ του Πέμπτη και Παρασκευή.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τη μία πλευρά θα αρχίσει να επιδεινώνεται ο καιρός στη δυτική Ελλάδα, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν ιδιαίτερα, από την άλλη όμως αύριο θα δούμε τα φαινόμενα να μετατοπίζονται ανατολικότερα και Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι δύο πολύ δύσκολες ημέρες καθώς καθώς θα έχουμε έντονα φαινόμενα.

Περιμένουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα βοριότερα τμήματα της Αφρικής στη χώρα μας.

Ενώ τα προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας έδιναν μεγάλη δυναμική στη βορειοδυτική Ελλάδα, αυτή τη φορά θα δούμε το κύμα να μετατοπίζεται πιο ανατολικά και έτσι οι περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα με έντονες βροχοπτώσεις και δυνατές καταιγίδες (Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, μεγάλα τμήματα του Αιγαίου Πελάγους).

Σήμερα, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, παρ΄όλα αυτά θα δούμε από τα δυτικά προς τα ανατολικά να αναπτύσσονται συννεφιές. Θα ξεκινήσουν βροχοπτώσεις κυρίως από το μεσημέρι απόγευμα στη δυτική Ελλάδα και δεν αποκλείεται μέσα στη νύχτα προς το βόρειο Ιόνιο να συνοδευτούν και από καταιγίδες.

Οι άνεμοι στρέφονται σε νότιοι, νοτιοανατολικοί έως και 6 μποφόρ. Η ημέρα ξεκινάει με πολύ κρύο με αυξημένη σχετική υγρασία, σε Ηπειρο, Θράκη ακόμα και σε Αγαίο. Θερμοκρασιακά είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι κάποιες συννεφιές και δεν αποκλείεται καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες να δούμε και κάποιες διάσπαρτες βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια και κάποιες διάσπαρτες βροχές προς το βράδυ. Κρύο νωρίς το πρωί και έως και 15 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι η θερμοκρασία.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός θα αρχίσει μέρα με τη μέρα να βαραίνει. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας που θα απασχολήσει σε πρώτη φάση τη δυτική χώρα. Εκτιμάται οτι τα βορειοδυτικά τμήματα δεν θα δεχτούν αυτήν την ένταση των προηγούμενων κακοκαιριών καθώς θα επηρεάζουν τα εξής τμήματα: Το κεντρικό Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά και την Πέμπτη, πλέον βαραίνει ο καιρός και θα υπάρξουν προβλήματα ιδιαίτερα για την περιοχή της Θεσσαλίας.

Είναι ένας καιρός με νοτιοανατολικό άνεμο και επιρατείη σύγκλιση των ανέμων γι'αυτό και αυτή η κακοκαιρία θα δώσει φαινόμενα με μεγάλη δυναμική και προς τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Οι περιοχές που θα δεχτούν μεγάλο όγκο νερού είναι:

Θεσσαλία

Σποράδες

Αττικοβοιωτία

Εύβοια

ανατολικά και νότια Πελοπόννησος

Αιγαίο

Κρήτη

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Ανατολικό Αιγαίο

Είναι πολύ πιθανό αυτός ο μεγάλος όγκος νερού να δημιουργήσει πλημμυρικά επεισόδια και να δούμε χαλαζοπτώσεις.

Στο σύνολό της η κακοκαιρία αυτή ίσως αφήσει μεγάλο όγκο νερού στα ανατολικά τμήματα.

Ο καιρός δεν θα είναι σύμμαχος τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο που φαίνεται να πηγαίνουμε σε μια πρόσκαιρη ανάπαυλα.

