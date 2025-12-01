Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου για το πώς θα κινηθεί το νέο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας που θα συνοδεύεται από έντονες καταιγίδες και βροχή,

Ο Δεκέμβρης μπήκε δυναμικά με το σκηνικό του καιρού να αλλάζει άρδην από τα μέσα της εβδομάδας καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας όπως όλα δείχνουν θα κάνει το σαρωτικό του πέρασμα με ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Ο τελευταίος μήνας του χρόνου σύμφωνα με την εβδομαδιαία πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου επιμένει σε βροχερούς ρυθμούς και όπως τονίζει και στο ιστολόγιο του η εβδομάδα με τα «Νικολοβάρβαρα» θα κυλήσει με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Το κρίσιμο διήμερο αναμένεται να είναι Πέμπτη και Παρασκευή (4-5 Δεκεμβρίου 2025), οπότε οι βροχές θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις παρακάτω περιοχές:

Δυτική Ελλάδα και Επτάνησα: Bροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες.

Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα: Τοπικές βροχές με πιθανές καταιγίδες, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές.

Κρήτη και νησιά του Αιγαίου: Τοπικές βροχές, με πιθανή ένταση στα βόρεια τμήματα.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα τρέχοντα επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Η πρόγνωση για το κύμα κακοκαιρίας από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Με δεδομένο ότι το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) η περιοχή μας θα καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, οι βροχές θα απουσιάσουν, με εξαίρεση τη Δ. Ελλάδα και κυρίως τα Επτάνησα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στα δυτικά ΝΑ με ένταση το πολύ 5 μποφόρ (Β. Ιόνιο). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Τετάρτη (3/12), στη Δ. Ελλάδα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν ακόμα στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, πλην Θράκης, και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Το διήμερο της Πέμπτης και της Παρασκευής (4&5/12), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα και οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Πάντως, για την κατανομή και την ένταση των φαινομένων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμα.