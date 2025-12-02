Η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, όταν σχεδόν όλη η χώρα θα επηρεαστεί.

Διαδοχικές κακοκαιρίες αναμένεται να ξεκινήσουν να πλήττουν από το βράδυ της Τρίτης την χώρα, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το κρίσιμο διήμερο είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή όπου θα εκδηλωθούν και τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, οι βροχές εκείνες τις ημέρες θα είναι αδιάκοπες και θα συνοδεύονται και από θυελλώδεις νότιους ανέμους. Χιόνια αναμένεται να πέσουν μόνο στα ορεινά. Όπως προβλέπει για το επερχόμενο χτύπημα της κακοκαιρίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, η Κρήτη και τα ηπειρωτικά με εξαίρεση την Θράκη.

Από το Σαββατοκύριακο ωστόσο, νέο χαμηλό αφρικανικό βαρομετρικό θα χτυπήσει τη χώρα χωρίς όμως να δημιουργούνται έντονα προβλήματα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, μετεωρολόγος στο Star, προχώρησε επίσης σε νέα ανάρτηση προβλέποντας τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες την χώρα.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί πως σήμερα θα προκληθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά, λόγω διαταραχής με «καταγωγή» από την Ιταλία.

Από την Τετάρτη, νέα διαταραχή προερχόμενη από την Αφρική θα ενωθεί με την πρώτη προκαλώντας μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και τα νότια μέχρι και την Πέμπτη.

«Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες. Καλημέρα, Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου. Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο».

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το σύστημα, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, αναμένεται να κινηθεί ανατολικά-νοτιοανατολικά, δίνοντας από σήμερα κάποιες πρώτες βροχές στα δυτικά. Η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί αύριο και θα κορυφωθεί το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, όταν σχεδόν όλη η χώρα θα επηρεαστεί.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα αναμένεται να δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις ενδέχεται να επιμείνουν για πολλές ώρες από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Για την Αττική, το πιο έντονο διήμερο θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, με αρκετές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Αν και η κακοκαιρία ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα, η Αττική θα βρεθεί μέσα στη ζώνη των φαινομένων και θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν το Σάββατο, επιμένοντας ωστόσο στα Δωδεκάνησα και σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.