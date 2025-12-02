Ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό μπορείτε να τρώτε ξανά και ξανά, χωρίς τύψεις;

Τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, οι δίπλες και η βασιλόπιτα αποτελούν τα τρία πιο φημισμένα και διαχρονικά γλυκά των εορτών.

Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία.

Γεύση και παράδοση, που περνάει από γενιά σε γενιά και είναι συνυφασμένη με την εορταστική ατμόσφαιρα.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στα περισσότερα χριστουγεννιάτικα τραπέζια υπάρχει πάντα έστω ένα από αυτά.

Μελομακάρονα

Τα μελομακάρονα που φτιάχνονται με ελαιόλαδο αντί για βούτυρο θεωρούνται πιο υγιεινά, καθώς περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, ευνοούν την καρδιαγγειακή υγεία.

Ένα κομμάτι περίπου 35 g αποδίδει γύρω στις 190 θερμίδες και 8 g λιπαρών.

Συγκριτικά με τους κουραμπιέδες, αποτελούν γενικά μια πιο ελαφριά επιλογή για τη σιλουέτα.

Κουραμπιέδες

Οι κουραμπιέδες που παρασκευάζονται κυρίως με αλεύρι και αιγοπρόβειο βούτυρο, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν αρνητικά την υγεία της καρδιάς. Ένας κουραμπιές περίπου 40 g αποδίδει γύρω στις 240 θερμίδες και περιέχει 9,2 g λιπαρών.

Παρότι είναι ιδιαίτερα νόστιμοι, οι ειδικοί συστήνουν να καταναλώνονται με μέτρο, θυμίζοντας πως δεν αποτελεί πρόβλημα όταν καταναλώνονται μία φορά το χρόνο.

Δίπλες

Οι δίπλες αποτελούν μια πιο ελαφριά λύση.

Περιέχουν σχεδόν 50% λιγότερα λιπαρά και όταν παρασκευάζονται με ελαιόλαδο αντί για σπορέλαιο, ενισχύουν τον οργανισμό με μονοακόρεστα λιπαρά.

Μία δίπλα 45 γραμμαρίων έχει 170 θερμίδες και μόλις 4,5 γραμμάρια λιπαρά.

Βασιλόπιτα

Γεμάτη θερμίδες θεωρείται η βασιλόπιτα τύπου κέικ καθώς εμπεριέχει μεγάλη ποσότητα βουτύρου και αυγών, συνδυασμός γεμάτος λιπαρά. Ένα κομμάτι κέικ 100 γραμμαρίων αποδίδει 350 θερμίδες και 20 γραμμάρια λιπαρά.

Ωστόσο, η βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι αποτελεί καλύτερη λύση και πιθανόν πιο υγιεινή. Αυτό συμβαίνει διότι απαιτεί λιγότερο βούτυρο και περιέχει αρωματικά όπως μαχλέπι και μαστίχα, που λειτουργούν ως αντιοξειδωτικοί παράγοντες.

Ένα κομμάτι τσουρέκι 80 γραμμαρίων αποδίδει 255 θερμίδες και 7,5 γραμμάρια λιπαρά.