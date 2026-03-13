Τα μέσα ημερήσια κέρδη για τους εφοπλιστές έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, με τους ιδιοκτήτες να μπορούν να κερδίζουν 500.000 δολάρια την ημέρα για μια ναύλωση στο Στενό του Ορμούζ.

Έλληνες εφοπλιστές έχουν στείλει δεξαμενόπλοια με αργό πετρέλαιο και χύδην ξηρό φορτίο μέσω του Στενού του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, διακινδυνεύοντας με τις νάρκες, τους πυραύλους και τα drones για μια ευκαιρία να κερδίσουν εκατομμύρια δολάρια γρήγορα, σχολιάζει σε άρθρο του το Reuters.

«Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Αλλά η θάλασσα ήταν πάντα μια επικίνδυνη επιχείρηση», δήλωσε ένας από τους Έλληνες εφοπλιστές στο Reuters, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του εμπορίου.

Τουλάχιστον 10 πλοία που λειτουργούν από ελληνικές εταιρείες και δύο από την Κίνα έχουν διασχίσει το Στενό του Ορμούζ μεταξύ Ιράν και Ομάν από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία των ναυτιλιακών εταιρειών Lloyd's List Intelligence και MarineTraffic.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες περιλαμβάνουν την Dynacom του μεγιστάνα της ναυτιλίας Γιώργου Προκοπίου και την Aeolos Management της οικογένειας Εμπειρίκου, σύμφωνα με έξι πηγές του κλάδου που γνωρίζουν το θέμα. Καμία από τις εταιρείες δεν σχολίασε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο στρατός του Ιράν έχει χτυπήσει πολλά πλοία που κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ, και έχει δεσμευτεί να το κρατήσει κλειστό. Προειδοποίησε πως η τιμή του πετρελαίου θα φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 16 πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από drones, συμπεριλαμβανομένων πλοίων ελληνικών εταιρειών.

Μια δεύτερη ελληνική ναυτιλιακή πηγή που εμπλέκεται στο εμπόριο, η οποία επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί, περιέγραψε τα τεταμένα και αγχώδη δρομολόγια στη στενή πλωτή οδό του Στένο του Ορμούζ ως «σαν να μπαίνεις στην μπανιέρα ενός εχθρού».

Τα κέρδη είναι καλά, ωστόσο, σχολιάζει το Reuters. Τα μέσα ημερήσια κέρδη έχουν εκτοξευθεί στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι ετών, με τους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων να μπορούν να κερδίζουν 500.000 δολάρια την ημέρα για μια ναύλωση, σύμφωνα με στοιχεία μεσιτείας πλοίων. Ακόμα και με το τεράστιο κόστος πολεμικής ασφάλισης και τους υψηλότερους μισθούς για τα μέλη του πληρώματος, οι εταιρείες μπορούν ακόμα να κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια σε κάθε ταξίδι, ανέφεραν πηγές του κλάδου που γνωρίζουν το θέμα.

«Παίζουν με τις ζωές των ναυτικών»

Ο Στίβεν Κότον, Γενικός Γραμματέας της κορυφαίας ένωσης ναυτικών, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), δήλωσε στο Reuters ότι η πλοήγηση στο στενό του Ορμούζ τώρα είναι κακή ιδέα. «Η αποστολή ναυτικών μέσω του Στενού του Ορμούζ αυτή τη στιγμή τους στέλνει σε μια ενεργή ζώνη πολέμου», είπε.

Οι τακτικές που έχουν εφαρμόσει μέχρι στιγμής οι πλοιοκτήτες περιλαμβάνουν την απενεργοποίηση των αναμεταδοτών παρακολούθησης πλοίων AIS με την ελπίδα ότι τα πλοία θα γίνουν λιγότερο ορατά στον στρατό του Ιράν. Μία ακόμα τακτική είναι να ταξιδεύουν τη νύχτα.

«Οι αναφορές ότι ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης απενεργοποιούν το AIS για να προσπαθήσουν να περάσουν πλοία και να αποφύγουν επιθέσεις είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Είναι σαν να παίζεις με τις ζωές των ναυτικών», δήλωσε ο Κότον της ITF.

Μόνο 77 πλοία έχουν διασχίσει μέχρι στιγμής το Στενό του Ορμούζ τον Μάρτιο, ανέφερε την Παρασκευή η Lloyd's List Intelligence. Πρόσθεσε πως τα περισσότερα από αυτά τα πλοία ανήκαν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», πλοία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων και κανονισμών, που συνήθως συνδέονται με τη Ρωσία και το Ιράν. Συχνά πρόκειται για παλιά πλοία σε κακή κατάσταση, χωρίς κατάλληλη ασφάλιση και με αδιαφανή ιδιοκτησία.

Πέρυσι, τις πρώτες 11 ημέρες του Μαρτίου είχαν περάσει από το Στενό του Ορμούζ 1.229 πλοία, σύμφωνα με την Lloyd's List Intelligence.

Με πληροφορίες του Reuters