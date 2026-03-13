Ο Μπολσονάρου μεταφέρθηκε από τη φυλακή σε ιδιωτική κλινική.

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας εισήχθη ο Ζαΐρ Μπολσονάρου, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας διαγνώστηκε με βρογχοπνευμονία και η κατάστασή του είναι σοβαρή, σύμφωνα με τον γιατρό του.

Ο 70χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία στη φυλακή, όπου εκτίει την ποινή κάθειρξης 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική στην Μπραζίλια, αφού «ανέβασε υψηλό πυρετό, εμφάνισε μειωμένο κορεσμό οξυγόνου και είχε ρίγη», σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Μισέλ Μπολσονάρου.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί δήλωσε ότι η κατάστασή του είναι σοβαρή και πιθανότατα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για αρκετές ημέρες. Προς το παρόν αποκλείεται η πιθανότητα νέας χειρουργικής επέμβασης.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έχει χειρουργηθεί επανειλημμένα και έχει νοσηλευτεί, μετά την επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιά, που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής περιόδου. Το τελευταίο διάστημα εμφάνιζε κρίσεις λόξιγκα, συχνά συνοδευόμενες από εμετούς, για τις οποίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του προκειμένου να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό. «Παίζουν με τη ζωή του πατέρα μου» δήλωσε ο γιος του, Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ανακλήθηκε η βίζα Αμερικανού διπλωμάτη - Θα επισκέπτονταν τον Μπολσονάρου

Στο μεταξύ, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε ότι ανακάλεσε τη βίζα Αμερικανού διπλωμάτη ο οποίος επεδίωκε να επισκεφθεί τον Μπολσονάρου στη φυλακή.

«Αυτός ο Αμερικανός που θα ερχόταν εδώ για να επισκεφθεί τον Ζαΐρ Μπολσονάρου (…) η επίσκεψη απαγορεύτηκε (σ.σ. από το Ανώτατο Δικαστήριο) και του απαγόρευσα να έρθει στη Βραζιλία», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας.

Διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η βίζα του Ντάρεν Μπίτι, συμβούλου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Βραζιλία, ανακλήθηκε λόγω «ψευδούς δήλωσης για τον σκοπό της επίσκεψης». Το βράδυ της Πέμπτης, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες ανακάλεσε την έγκριση που είχε δώσει δύο ημέρες νωρίτερα για να επισκεφθεί ο Μπίτι τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή Παπούντα της Μπραζίλια. Ο δικαστής ανακάλεσε την απόφασή του αφού ενημερώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για ενδεχόμενη «παρέμβαση» των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η βίζα του Μπίτι χορηγήθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμμετάσχει σε φόρουμ για τις σπάνιες γαίες και σε επίσημες συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Προειδοποίησε ότι «η επίσκεψη ξένου δημόσιου παράγοντα σε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας σε προεκλογική περίοδο μπορεί να συνιστά αθέμιτη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους», σημείωσε το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters