Η Άννα Διαμαντοπούλου είπε πως το κυρίαρχο διακύβευμα των εκλογών, όπως προκύπτει από τον κόσμο, είναι οι ανισότητες και η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος.

Ως «κόμμα Τσίπρας και φίλοι» χαρακτήρισε με δηκτικό τρόπο η Άννα Διαμαντοπούλου την ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει ως αντίπαλο τον πρώην πρωθυπουργό για να «συσπειρώσει κόσμο στη ΝΔ υπό τη λογική του φόβου».

Η υπεύθυνη του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ τόνισε, μιλώντας στο Mega, πως το κυρίαρχο διακύβευμα των εκλογών, όπως προκύπτει από τον κόσμο, είναι οι ανισότητες και η ρευστότητα του πολιτικού συστήματος, χαρακτηρίζοντας την ύπαρξη 40 ανεξάρτητων βουλευτών ως πρωτοφανές φαινόμενο.

«Αυτό σημαίνει ότι έχει ρευστοποιηθεί όλο το πολιτικό σύστημα και τι έχει μείνει; Από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα 3 κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα γίνονται, σβήνουνε, ξαναγίνονται, σβήνουνε», είπε και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σταθερά και έχει πρόγραμμα για όλα τα σημαντικά προβλήματα του πολίτη.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αδυναμία ελέγχου τιμών στην ακτοπλοΐα και την έλλειψη παρατηρητηρίου τιμών, αλλά και για τη στεγαστική πολιτική, προτείνοντας ένα οικιστικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ξεκινώντας από τα νησιά και τις δύσκολες περιοχές, για δημόσιους υπαλλήλους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που είναι αντιμέτωποι με χρέη από την κρίση, προτείνοντας λύσεις όπως κούρεμα δανείων ή 120 δόσεις.

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«Η παρουσία Τσίπρα έχει και θετική πλευρά»

Η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε επίσης: «Για εμάς, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα έχει τη θετική της πλευρά. Δηλαδή δείχνει ότι στο πολιτικό σύστημα, ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Το μεγαλύτερο μέρος λέει ‘να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας ενδιαφέρει ποιος θα ‘ρθει και τι θα κάνει’. Το μόνο κόμμα που μπορεί να έρθει ως πόλος της επόμενης ημέρας είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο σήμερα έχει ρίζες, έχει έργο, είναι το κόμμα που παίρνει κόσμο», σημείωσε.

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