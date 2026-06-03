Πώς απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου στις ασφυκτικές ερωτήσεις που δέχθηκε για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ.

Ασφυκτική πίεση να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα δέχθηκε στο OPEN η Άννα Διαμαντοπούλου στον απόηχο της ανάρτησής της που καταγράφθηκε ως «καρφί» προς τον δήμαρχο Αθηναίων.

Η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τα όσα ανέφερε στην ανάρτησή της και κλείνοντας την τοποθέτησή της είπε με δηκτικό τρόπο: «Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός κι αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο. Επιμένετε να μιλήσω για τον κ. Δούκα. Δεν θέλω και δεν θα μιλήσω. Τέλος».

«Ο κ. Δούκας έχει μια σημαντική θέση. Έκανα μια παρέμβαση που λέω αυτά που λέει ο καθένας που θέλει ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ. Είπα ότι απέναντι μας είναι η ΝΔ, απέναντι μας είναι ο λαϊκισμός. Ταυτόχρονα είπα ότι δεν παρακαλάμε κανέναν ότι μας απορρίπτει και μας προσβάλει. Δεν θέλω να κάνω αναφορά στον κ. Δούκα.

Για μένα η συζήτηση έχει τελειώσει εδώ», είπε αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου, όμως μετά από απανωτές ερωτήσεις υποχρεώθηκε να τοποθετηθεί εκ νέου, λέγοντας: «Η εσωστρέφεια δημιουργεί προβλήματα. Η παρέμβασή μου καλύπτει συνολικά το ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός κι αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο. Επιμένετε να μιλήσω για τον κ. Δούκα. Δεν θέλω και δεν θα μιλήσω. Τέλος».

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