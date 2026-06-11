Περίπου 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι το βράδυ της Τρίτης, «επειδή κάποιοι πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα για να στοχοποιήσουν ξένους υπηκόους και να τους διώξουν καίγοντας τα σπίτια τους».

Αύρες επιστράτευσε η αστυνομία στο Μπέλφαστ, καθώς οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις συνεχίστηκαν για δεύτερη νύχτα χθες Τετάρτη, παρά την κατακραυγή που προκάλεσε το ρατσιστικό πογκρόμ της Τρίτης.

Βίντεο κατέγραψε ένα πλήθος διαδηλωτών να εκτοξεύει αντικείμενα προς αστυνομικά οχήματα και τους αστυνομικούς να απαντούν κάνοντας χρήση αντλιών νερού στο Νιουταουνάμπι, οκτώ μίλια βόρεια του κέντρου του Μπέλφαντ.

Η αναταραχή ακολούθησε μια νύχτα πιο εκτεταμένων επεισοδίων, κατά την οποία κουκουλοφόροι πυρπόλησαν σπίτια και οχήματα, σε ένα κύμα αντιμεταναστευτικής βίας που εξαπλώθηκε αφότου 40χρονος άνδρας δέχθηκε άγρια επίθεση από αιτούντα άσυλο στη μέση του δρόμου.

{https://x.com/Reuters/status/2064918042015043733}

Πλήθη συγκεντρώθηκαν την Τρίτη σε διάφορα σημεία του Μπέλφαντ, της μεγαλύτερης πόλης της Βόρειας Ιρλανδίας, βάζοντας φωτιά σε σπίτια, ένα λεωφορείο, αυτοκίνητα και οδοφράγματα, αναγκάζοντας αρκετές οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

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Οι ταραχοποιοί έβαλαν στο στόχαστρο σπίτια εθνοτικών μειονοτήτων, ενώ η υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρουθ Άντερσον δήλωσε την Τετάρτη στη Βουλή των Λόρδων ότι δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί δύο ετών, «έμειναν άστεγοι» καθώς η βία κλιμακώθηκε.

«Περίπου 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι χθες το βράδυ επειδή κάποιοι πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα για να στοχοποιήσουν ξένους υπηκόους και να τους διώξουν καίγοντας τα σπίτια τους», δήλωσε η Άντερσον. «Μπορώ μόνο να φανταστώ τον τρόμο τους».

Ένας τοπικός πάστορας, ο Τζακ ΜακΚί, δήλωσε στο BBC ότι ορισμένα μέλη της εκκλησίας του «που είναι μαζί μας εδώ και 20 χρόνια» αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

«Τους διώχνουν μόνο και μόνο επειδή είναι Μαύροι», είπε.

Η βία της Τρίτης προκάλεσε τεράστια ανησυχία στα μέλη της κοινότητας: Η Ναόμι, μια μουσουλμάνα που ζει κοντά στο Βόρειο Μπέλφαντ, δήλωσε στο CNN ότι ανησυχεί για τα παιδιά της που πηγαίνουν στο σχολείο. Όπως σημείωσε, αναγκάστηκε να πάρει τον γιο της νωρίτερα μετά από ρατσιστικές προσβολές από συμμαθητές του.

{https://x.com/AJEnglish/status/2064932877582876868}

«Η κόρη μου είναι η μόνη κοπέλα με χιτζάμπ στην τάξη της... Ανησυχούσα που τα άφησα, αλλά σκέφτηκα ότι έπρεπε να έχουμε κάποια κανονικότητα σήμερα το πρωί. Πρέπει να τα στείλουμε στο σχολείο, και μακάρι να μην το είχα κάνει», είπε.

Μικρότερες διαδηλώσεις σημειώθηκαν επίσης σε άλλες βρετανικές πόλεις το βράδυ της Τρίτης, συμπεριλαμβανομένου του Μπάνγκορ, της Γλασκώβης και του Λονδίνου, όπου μια ομάδα ακροδεξιών διαδηλωτών ήρθε σε αντιπαράθεση με την αστυνομία φωνάζοντας αντιμεταναστευτικά συνθήματα.

Δύο αστυνομικοί και τρεις διαδηλωτές τραυματίστηκαν στη Γλασκώβη, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι «πολίτες δέχθηκαν επίθεση λόγω του χρώματος του δέρματός τους».

Ενόψει πιθανής νέας βίας την Τετάρτη, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι επιπλέον 200 αστυνομικοί θα βρίσκονταν στους δρόμους, ενώ ορισμένα σχολεία στο Μπέλφαντ έκλεισαν νωρίτερα και οι δημόσιες συγκοινωνίες διακόπηκαν.

{https://x.com/washingtonpost/status/2064773484438302946}

Κοινοποιούν διευθύνσεις και στοχοποιούν μετανάστες μέσω social media

Μέλη εθνοτικών μειονοτικών έχουν περιέλθει σε κατάσταση «εξαιρετικής ανησυχίας» αφότου χρήστες κοινοποιήσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε εφαρμογές επικοινωνίας τις διευθύνσεις μεταναστών, ανέφερε σε ανακοίνωση την Τετάρτη η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI).

Η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις από αναστατωμένες οικογένειες, ιδιοκτήτες σπιτιών και γείτονες λόγω αυτής της «απερίσκεπτης δραστηριότητας», πρόσθετε η ανακοίνωση. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Θέτει ζωές σε κίνδυνο και πρέπει να σταματήσει».

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπέπεσαν στην αντίληψή της θα διερευνηθούν, ενώ προειδοποίησε ότι όσοι μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο άλλους «ενδέχεται να διαπράττουν ποινικό αδίκημα».

Ο βρετανικός φορέας εποπτείας των μέσων ενημέρωσης Ofcom δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών ότι οι πλατφόρμες τους κινδυνεύουν όλο και περισσότερο «να χρησιμοποιηθούν για την υποκίνηση μίσους, την πρόκληση βίας και τη διάπραξη άλλων αδικημάτων βάσει του βρετανικού δικαίου».

Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί για μηνύματα που ενθαρρύνουν τις ταραχές και κυκλοφορούν στο WhatsApp. Ένα τέτοιο μήνυμα προέτρεπε άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω να είναι «έτοιμοι να πολεμήσουν ή να συλληφθούν», σύμφωνα με αναφορές σε ορισμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Εργαλειοποίηση της οδύνης»

Ακροδεξιοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα στο X, εκμεταλλεύτηκαν το βίντεο της επίθεσης, με πολλούς να καλούν σε περαιτέρω διαδηλώσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ήταν μεταξύ των Αμερικανών που κάλεσαν σε κινητοποιήσεις: «Μόνο με το να διαμαρτύρεστε ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ και ΔΥΝΑΤΑ θα υπάρξει κάποια αλλαγή!!» έγραψε, αναδημοσιεύοντας ένα κάλεσμα για πανεθνικές συγκεντρώσεις από τον Τόμι Ρόμπινσον, έναν αμφιλεγόμενο ακροδεξιό ακτιβιστή.

Πολιτικές προσωπικότητες της Βρετανίας κάλεσαν σε ηρεμία και δήλωσαν ότι οι ταραχοποιοί και οι ρατσιστές υποκινητές θα διωχθούν ποινικά. Μέχρι στιγμής, τρία άτομα έχουν συλληφθεί μετά τις ταραχές, αν και η αστυνομία δήλωσε ότι ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί. Ένα άτομο έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε ταραχές και ένα άλλο για συμμετοχή σε ταραχές, απόπειρα πρόκλησης εγκληματικής ζημιάς και επίθεση.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας, Ναόμι Λονγκ, δήλωσε ότι όσοι τροφοδοτούν την ένταση στο διαδίκτυο «εργαλειοποιούν τον πόνο και την οδύνη άλλων ανθρώπων» για να προωθήσουν το αντιμεταναστευτικό τους αφήγημα.

«Δεν πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ που κάνει αναρτήσεις και ξεσηκώνει τον κόσμο γι' αυτό, ενδιαφέρονται στο ελάχιστο για την κοινότητα και τη Βόρεια Ιρλανδία», δήλωσε στο CNN την Τετάρτη. «Οι νέοι που ήταν στους δρόμους χθες, ο Έλον Μασκ δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτούς εκτός από το να επιτρέψει στα μυαλά τους να ριζοσπαστικοποιηθούν μέσα στην "Άγρια Δύση" που έχει δημιουργήσει στο X», πρόσθεσε.