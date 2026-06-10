Ακροδεξιοί «τρομοκράτησαν» αθώες οικογένειες στο Μπέλφαστ «λόγω του χρώματος του δέρματός τους ή της καταγωγής τους» και ανάγκασαν μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά να εγκαταλείψει το σπίτι της, καταγγέλλει δημοτικός σύμβουλος του Μπέλφαστ.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα από το Σουδάν για φερόμενη επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια της πόλης τη Δευτέρα.

Σπίτια, αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο παραδόθηκαν στις φλόγες, οικογένειες έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ πολλοί χρειάστηκε να αναζητήσουν καταφύγιο έξω από την πόλη.

Πάστορας επιβεβαίωσε πως πολλά σπίτια γύρω από την οδό Κράμλιν στο βόρειο Μπέλφαστ τυλίχτηκαν στις φλόγες, ενώ νεαροί με κρυμμένα τα πρόσωπα καταδίωκαν ανθρώπους «επειδή είναι μαύροι». «Είμαι οργισμένος και απογοητευμένος που αυτή είναι η αντίδραση των ανθρώπων της κοινότητάς μας», δήλωσε ο πάστορας Τζακ ΜακΚί.

{https://x.com/clashreport/status/2064617362884628547}

{https://x.com/MiddleEastEye/status/2064487043871522879}

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Σε ένα άλλο σκηνικό, περίπου 100 νεαροί με κρυμμένα τα χαρακτηριστικά τους κινήθηκαν σε έναν δρόμο κλωτσώντας πόρτες και σπάζοντας παράθυρα. Παράλληλα με το καταστροφικό τους έργο φώναζαν «έξω οι ξένοι». Ένα αστυνομικό όχημα πυρπολήθηκε επίσης στο Πόρτανταουν, ενώ ένα τουρκικό κουρείο δέχθηκε επίθεση στο Μπαλικλέρ. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 62 περιστατικά, τα περισσότερα στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ.

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγες ώρες αφότου η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε έναν 30χρονο αιτούντα άσυλο από το Σουδάν, σε σχέση με την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας, η οποία άφησε έναν άνδρα σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://x.com/Reuters/status/2064633683215093916}

{https://x.com/visegrad24/status/2064458256668315912}

Νωρίτερα σε διαδηλώσεις καλούσαν αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της ακροδεξιάς, μεταξύ των οποίων ο Τόμι Ρόμπινσον και ο Έλον Μασκ, αναπαράγοντας μαζικά καλέσματα για συγκεντρώσεις μέσω social media. «Μην ξεγελιέστε ή παρασύρεστε από άτομα που υποκινούν μίσος στο διαδίκτυο» σχολίαζε χθες ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας. «Μην αφήσετε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για τη Βόρεια Ιρλανδία να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του λαού μας στην Βόρεια Ιρλανδία από μακριά μέσω των social media».

Η Μισέλ Ο’Νιλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «καθαρή συμπεριφορά χουλιγκάνων».

{https://x.com/moneillsf/status/2064460443738091666}

«Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που καίνε σπίτια και αναγκάζουν οικογένειες να τα εγκαταλείψουν δεν είναι τίποτε λιγότερο από αηδιαστική δειλία», έγραψε σε ανάρτησή της στο X. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και κανένα ελαφρυντικό για αυτές τις επιθέσεις απόψε. Κανείς δεν θέλει να βλέπει τέτοιες εικόνες στους δρόμους μας και επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ψυχραιμία».

Καταδίκη των επιθέσεων από τον Στάρμερ

Από την πλευρά του, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση ως «αηδιαστική», τονίζοντας ότι δεν έχει «καμία ανοχή για τόσο αποκρουστικές σκηνές βίας στους δρόμους μας».

{https://x.com/Keir_Starmer/status/2064273082580140525}

«Οι σκηνές στο Μπέλφαστ χθες το βράδυ ήταν σοκαριστικές και εντελώς απαράδεκτες», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία και τις ταραχές που είδαμε να απειλούν τις κοινότητές μας, ούτε για εκείνους που τις ενθάρρυναν, στο διαδίκτυο ή αλλού.

Είναι σαφές ότι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν χθες το βράδυ λόγω της καταγωγής τους και αυτό είναι κάτι που δεν πρόκειται να το ανεχτώ. Οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν την απόλυτη αυστηρότητα του νόμου».

«Οι ταραχοποιοί άφησαν μικρά παιδιά άστεγα»

Οι ταραχοποιοί στο Μπέλφαστ άφησαν άστεγες οικογένειες με μικρά παιδιά, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC, η Ναόμι Λονγκ δήλωσε πως «είναι απλώς εξοργιστικό το γεγονός ότι χθες το βράδυ μικρά παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, νεαρές οικογένειες που δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαστ, έμειναν άστεγες, έχασαν τα πάντα εξαιτίας αυτού που συνέβη το προηγούμενο βράδυ.

«Είναι εντελώς αθώοι, και είναι ειλικρινά εντελώς απαράδεκτο αυτό που τους έκαναν».