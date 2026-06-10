Ακροδεξιές ομάδες εργαλειοποιούν στυγερή επίθεση στο Μπέλφαστ και στοχοποιούν σπίτια και καταστήματα μεταναστών.

Χάος επικρατεί στο Μπέλφαστ έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας άνδρα με φερόμενο δράστη έναν 30χρονο Σουδανό.

Οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν αυτοκίνητα στην ανατολική πλευρά της πόλης, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν πως μασκοφόροι επιτέθηκαν σε σπίτια μεταναστών σπάζοντας πόρτες και βάζοντας φωτιά. Μεγάλος αριθμός εξ αυτών ήταν έφηβοι, σύμφωνα με τον ηγέτη του Ενωτικού Κόμματος του Όλστερ (UUP), Τζον Μπάροους. Κάδοι απορριμμάτων και ένα λεωφορείο παραδόθηκαν επίσης στις φλόγες.

Άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Μπέλφαντ, ενώ όλες οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν ανασταλεί στην πόλη.

Ένας 30χρονος άνδρας από το Σουδάν πρόκειται να εμφανιστεί σήμερα Τετάρτη στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας το βράδυ της Δευτέρας. Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι είχε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028, αλλά και πως εισήλθε στη χώρα το 2023, οπότε και του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα.

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Το θύμα, ένας άνδρας γύρω στα 40, παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον αυχένα και την πλάτη μετά την επίθεση με κουζινομάχαιρο σε δρόμο του Μπέλφαστ.

Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο δείχνει έναν αριθμό ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός που κρατούσε ένα μπαστούνι χέρλινγκ, να κρατούν στο έδαφος και να χτυπούν τον φερόμενο ως δράστη μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, καθώς «σποραδικές εστίες ταραχών» έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία.

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Κόσμος συγκεντρώθηκε σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Λόντοντερι, Άντριμ, Νιουταουνάμπι, Μπαλιμένα, Μπάνγκορ και Μπέλφαντ. Ορισμένες διαμαρτυρίες κύλησαν ειρηνικά, αλλά σε αρκετές περιοχές ξέσπασε βία.

«Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το σπίτι μου, ενώ μασκοφόροι έσπαγαν πόρτες», δήλωσε ένας κάτοικος της οδού Lendrick στο ανατολικό Μπέλφαντ, μιλώντας στο BBC News. Μια ομάδα περίπου 100 μασκοφόρων βρισκόταν στην οδό Newtownards στο ανατολικό Μπέλφαντ, όπου κλώτσησαν και έσπασαν πόρτες και παράθυρα.

Το βράδυ της Τρίτης, η υπουργός Δικαιοσύνης Ναόμι Λονγκ δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέση για «μασκοφόρους κακοποιούς» στη Βόρεια Ιρλανδία. «Αν και αναγνωρίζω και κατανοώ τις ανησυχίες μετά την επίθεση στο βόρειο Μπέλφαντ, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο μίσος να νικήσει», πρόσθεσε.

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Ο βοηθός αρχηγός της Αστυνομίας, Ράιαν Χέντερσον, απηύθυνε έκκληση σε «πρόσωπα με επιρροή στις τοπικές κοινότητες να ενθαρρύνουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες και να αποτρέψουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε βία ή ταραχές». Νωρίτερα, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Τζον Μπάουτσερ είχε δηλώσει ότι θα υπάρξει αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους τις επόμενες ημέρες.

Ένας πάστορας που βοήθησε ανθρώπους που στοχοποιήθηκαν στην περιοχή δήλωσε ότι μέλη της εκκλησίας του «που είναι μαζί μας εδώ και 20 χρόνια» διώχνονται από τα σπίτια τους «επειδή είναι μαύροι». «Είμαι οργισμένος και απογοητευμένος που αυτή είναι η αντίδραση των ανθρώπων της κοινότητάς μας», δήλωσε ο πάστορας Τζακ ΜακΚί.

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Σημειώνεται πως, νωρίτερα την Τρίτη, οι ηγέτες των πέντε κύριων κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι είναι «ενωμένοι» στην καταδίκη του «φρικτού περιστατικού».

Μετά το ξέσπασμα των ταραχών, η πρθυπουργός Μισέλ Ο'Νιλ επέκρινε αυτό που περιέγραψε ως «ομάδες μασκοφόρων που διώχνουν οικογένειες από τα σπίτια τους βάζοντας φωτιά», ενώ μίλησε για «απόλυτο χουλιγκανισμό». «Η επίθεση στο βόρειο Μπέλφαντ ήταν στυγερή, αλλά υπάρχουν επικίνδυνες προσπάθειες εργαλειοποίησής της με σκοπό τη στοχοποίηση και την επίθεση σε αθώους ανθρώπους», πρόσθεσε.