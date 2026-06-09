Διαδικτυακές εκκλήσεις, ανάμεσά τους και από τον Ίλον Μασκ, καλούν σε διαδηλώσεις μετά την επίθεση στο Μπέλφαστ ενώ οι Αρχές καλούν σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση.

Σφοδρές αντιδράσεις αλλά και εκκλήσεις που καλούν σε ενότητα της κοινότητας έχει προκαλέσει η επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού πολίτη σε άνδρα στο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας.

Στον άνδρα που συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για το περιστατικό απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για κατοχή αντικειμένου με λεπίδα σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τετάρτη, σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος ως δράσης που συνελήφθη για την επίθεση στο Μπέλφαστ το βράδυ της Δευτέρας είναι περίπου 30 ετών. Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Kinnaird στο βόρειο Μπέλφαστ όταν ο φερόμενος ως δράστης επιτέθηκε σε έναν άνδρα στη μέση του δρόμου. Τον άνδρα, που τραυματίστηκε σοβαρά, έσπευσαν να σώσουν περαστικοί πριν φτάσουν αστυνομικοί στο σημείο και παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση φέρει σοβαρά τραύματα στο μάτι του, το πρόσωπο και την πλάτη του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο, το όπλο της επίθεσης.

Ο ύποπτος που συνελήφθη, για την επίθεση ήταν Σουδανός υπήκοος με άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2028, επιβεβαίωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Μία επιβεβαίωση που ήταν αρκετή για ακροδεξιές φωνές, ανάμεσά τους και ο Ίλον Μασκ να πυροδοτήσουν μία έκρυθμη κατάσταση καλώντας σε διαδηλώσεις.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο φερόμενος ως δράστης επιτέθηκε στον άνδρα στη μέση του δρόμου προκαλώντας του σοβαρούς τραυματισμούς στα μάτια. Το βρετανικό ΥΠΕΣ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος έφτασε στο Μπέλφαστ από το Δουβλίνο το 2023 και την ίδια χρονιά του χορηγήθηκε καθεστώς παραμονής ως πρόσφυγα.

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Στη συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν οι αρχές, ο αρχηγός της αστυνομίας του PSNI, Τζον Μπάουτσερ, επιβεβαίωσε την είδηση της καταγωγής του λέγοντας πως «από όσο καταλαβαίνω, στον ύποπτο χορηγήθηκε άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 28 Σεπτεμβρίου 2023. Αλλά αναμένεται επιβεβαίωση. Πληροφορήθηκα ότι ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι σε άγνωστες ημερομηνίες και από το Παρίσι πέταξε στο Δουβλίνο σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Από όσο καταλαβαίνω μέχρι τώρα, στη συνέχεια ταξίδεψε από το Δουβλίνο στο Μπέλφαστ με λεωφορείο στις 10 Φεβρουαρίου 2023 και ζήτησε άσυλο εκείνη την ημερομηνία. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος αυτού του υπόπτου σε καμία από τις βάσεις δεδομένων εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν γνωστός στην Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας».

Συμπλήρωσε πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε στις βρετανικές ούτε στις ιρλανδικές Αρχές που να υποδηλώνουν ότι το περιστατικό σχετίζεται με την τρομοκρατία.

Καταδίκη από τον Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ, καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «αηδιαστική». Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση «φρικτή» και «αηδιαστική» και ευχαρίστησε τους περαστικούς που παρενέβησαν. Ο ηγέτης του Reform, Νάιτζελ Φάρατζ, έκανε λόγο για «φρικτή» επίθεση, προτρέποντας την αστυνομία να «αποκαλύψει αμέσως την ταυτότητα και την κατάσταση του δράστη». Το αίτημά του επανέλαβε και η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ.

Πυροδοτεί την ένταση ο Μασκ

Το περιστατικό πυροδότησε ένα χάος στα social media με χρήστες να καλούν σε μαζικές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις. Οι τοπικοί αξιωματούχοι απαντούν κάνοντας διαρκείς εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση σε μία πολύ δύσκολη συνθήκη. Το PSNI δήλωσε ότι αναγνωρίζει την «αηδία, τον φόβο, τη φρίκη και την αναστάτωση» που μπορεί να νιώθει ο κόσμος. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τζον Μπάουτσερ, ζήτησε από το κοινό να αφήσει την αστυνομία να συνεχίσει τη δουλειά της και να μην «επιτρέψει σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για τη Βόρεια Ιρλανδία να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του λαού μας».

Η αναφορά προφανώς είχε αποδέκτη τον Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ακροδεξιές, διαδικτυακές εκκλήσεις για διαμαρτυρίες. Ανάλογη έκκληση έκανε και ο Τόμι Ρόμπινσον, ομοϊδεάτης του Μασκ. Ο ακροδεξιός, αντιμεταναστευτικός ακτιβιστής και προβοκάτορας, χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του στο X του Μασκ για να δημοσιοποιήσει μια λίστα με μέρη όπου καλεί σε «μαζικές διαμαρτυρίες» στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η έκκληση του αρχηγού της αστυνομίας

«Μην ξεγελιέστε ή παρασύρεστε από άτομα που υποκινούν στο διαδίκτυο απαίσια συμπεριφορά και μίσος» είπε ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας.

«Γνωρίζουμε, φυσικά, ότι υπάρχουν συζητήσει για διαμαρτυρίες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία και συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Και καταλαβαίνω ότι η απόπειρα δολοφονίας χθες το βράδυ κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται εξοργισμένοι με συναισθήματα από φόβο έως θυμό, αλλά παρακαλώ, σας παρακαλώ αφήστε το PSNI, αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της ανεμπόδιστα και χωρίς να αποσπάται η προσοχή της από ευρύτερες ανησυχίες που μπορεί να υπάρχουν σχετικά με τις αναταραχές. Μην αφήσετε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για τη Βόρεια Ιρλανδία να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του λαού μας στη Βόρεια Ιρλανδία από μακριά μέσω των social media. Θυμηθείτε τις πράξεις αυτών των πολιτών, καθορίζουν πραγματικά την κοινωνία μας στη Βόρεια Ιρλανδία, έσωσαν τη ζωή ενός ανθρώπου χθες το βράδυ. Μην αφήσετε τις πράξεις αυτού του ανθρώπου (του δράστη) να επηρεάσουν περαιτέρω την κατάσταση σε οποιονδήποτε άλλον στη Βόρεια Ιρλανδία».