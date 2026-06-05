Συνελήφθη ο δράστης του αιματηρού περιστατικού.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) στη Ραφήνα, όταν σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της Λεωφόρου Φλέμινγκ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το irafina.gr, ένας άνδρας φέρεται να ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με δύο άλλα πρόσωπα για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντας δύο ατομ,α.

Πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν πως τον δράστη πήρε στο κυνήγι με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει ένα από τα θύματα της επίθεσης

Αμέσως μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον δράστη πήρε στο κυνήγι με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε στο πόδι καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει ένα από τα θύματα της επίθεσης Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ φαίνεται να έχουν προσαχθεί από τους αστυνομικούς

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Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ενώ ο 52χρονος δράστης από την Αλβανία φαίνεται πως είναι γνώριμος στις αρχές ενώ στο παρελθόν έχει απελαθεί από την χώρα

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΝ. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.