Η σορός της 82χρονης εντοπίστηκε στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια.

Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 82χρονης Ευγενίας Καρούσου, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Ραφήνας.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί στις 29 Ιανουαρίουόταν είχε φύγει από το σπίτι της για περίπατο προς κοντινή παραλία και στη συνέχεια δεν έδωσε σημεία ζωής. Για την αναζήτησή της είχε ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Silver Alert, μετά από ενημέρωση των οικείων της.

Στις 7 Απριλίου εντοπίστηκε σορός σε παραθαλάσσια περιοχή στην Εύβοια, στη Γαλάζια Λίμνη του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, σε προχωρημένη σήψη και αρχικά αγνώστων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης, επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στην 82χρονη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhj9n4tfwc5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση από την Γραμμή Ζωής

{https://www.facebook.com/GrammiZoisSilverAlertHellas/posts/pfbid02XMEmisjB6tAME5hC7zvrdJbFwjTdnPBGsddmuD9JBWGvKi9FQiRVupnKQ59LkGLLl}