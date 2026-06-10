Το δεκαετές ομόλογο έχει κουπόνι 3,375% και λήγει στις 16 Ιουνίου 2036, ενώ η απόδοση επανέκδοσης διαμορφώθηκε στο 3,799% και η τιμή στο 96,527% της ονομαστικής αξίας.

Με ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του δεκαετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου λήξης 16 Ιουνίου 2036, καθώς οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 36 δισ. ευρώ με το Δημόσιο να αντλεί 3 δισ. ευρώ.

Το δεκαετές ομόλογο έχει κουπόνι 3,375% και λήγει στις 16 Ιουνίου 2036, ενώ η απόδοση επανέκδοσης διαμορφώθηκε στο 3,799% και η τιμή στο 96,527% της ονομαστικής αξίας. Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 17 Ιουνίου 2026 και η έκδοση είναι άμεσα εναλλάξιμη με το υφιστάμενο ομόλογο αναφοράς της ίδιας λήξης. Τη διαχείριση της συναλλαγής ανέλαβαν οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Société Générale.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, η ανακοίνωση της επανέκδοσης προκάλεσε άμεσα έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά ήδη τα 31 δισ. ευρώ λίγες ώρες μετά το άνοιγμά του. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε τη συμπίεση του τελικού περιθωρίου στις 68 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, έναντι αρχικής καθοδήγησης στις 71 μονάδες βάσης, πριν οριστικοποιηθεί το ύψος της έκδοσης στα 3 δισ. ευρώ.

Η συναλλαγή προσέλκυσε περισσότερες από 287 εντολές, ενώ περίπου το 94% των τίτλων κατευθύνθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία επενδυτών, απορροφώντας το 59% της έκδοσης, ακολουθούμενοι από τις τράπεζες με 23% και τα hedge funds με 9%, ενώ συμμετοχή είχαν επίσης κεντρικές τράπεζες, επίσημοι οργανισμοί και ασφαλιστικά ταμεία.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το μεγαλύτερο ποσοστό των τοποθετήσεων προήλθε από επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, οι οποίοι κάλυψαν το 48% της έκδοσης, ενώ ακολούθησαν η Ιταλία με 13%, η Ιβηρική με 9%, η υπόλοιπη Ευρώπη επίσης με 9% και οι επενδυτές από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία με 7%, γεγονός που αποτυπώνει τη διευρυμένη γεωγραφική διασπορά της ζήτησης.