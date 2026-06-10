O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.373 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,59%.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.373 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,59%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 232 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών να φτάνει τα 33,90 εκατ. τεμάχια, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 33 προσυμφωνημένες συναλλαγές συνολικής αξίας 36,6 εκατ. ευρώ. Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε αρνητική, καθώς 63 μετοχές έκλεισαν με απώλειες έναντι 44 που κινήθηκαν ανοδικά, ενώ 29 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη ΔΤΡ να υποχωρεί κατά 2,32% και να κλείνει στις 2.373 μονάδες. Στις επιμέρους μετοχές, η Alpha Bank έχασε 2,69%, η Εθνική Τράπεζα 2,48%, η Eurobank 2,38%, η Πειραιώς 2,34%, η Optima 1,47%, η Τράπεζα Κύπρου 1,26% και η Credia 1,61%.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 6.016 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,37% στις 3.104 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Ελβαλχαλκόρ (-2,14%), η Viohalco (-2,01%), η Τιτάν (-1,97%), ο ΟΛΠ (-1,40%) και η Aegean (-1,33%). Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν ο ΟΤΕ με κέρδη 2,9%, η Coca-Cola με άνοδο 2,16% και η ΔΕΗ με 1,1%.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Ελλάκτωρ (-7,34%), ακολουθούμενη από την Intracom (-2,49%) και την ΑΒΑΞ (-1,78%), ενώ στον αντίποδα ξεχώρισαν ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 2,83% και ο ΟΛΘ με κέρδη 2,21%.

Σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας, τον μεγαλύτερο όγκο διακίνησαν η Alpha Bank με 6,26 εκατ. μετοχές και η Eurobank με 5,17 εκατ. μετοχές, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν η Πειραιώς με 39,12 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 24,46 εκατ. ευρώ.