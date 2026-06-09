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Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 335 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 48,19 εκατ. τεμάχια.

Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.385 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,41%, διατηρώντας θετικό πρόσημο καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 335 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος ανήλθε σε 48,19 εκατ. τεμάχια. Πραγματοποιήθηκαν 38 προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα) συνολικής αξίας 64,11 εκατ. ευρώ. Η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμεινε θετική, καθώς 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 43 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,40% στις 2.709 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,49% στις 6.054 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κατέγραψε κέρδη 0,58%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 3.115 μονάδες.

Στις τραπεζικές μετοχές, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Alpha Bank με κέρδη 3,31%, ακολούθησε η Πειραιώς με 1,84%, η Τράπεζα Κύπρου με 1,28%, η Eurobank με 1,22% και η Εθνική Τράπεζα με 0,44%. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Optima Bank (+0,30%) και η Credia (+1,47%).

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα μεγαλύτερα κέρδη κατέγραψαν η Lamda Development (+3,93%), η Allwyn (+3,50%), η Metlen (+3,49%) και η ΔΕΗ (+2,31%), ενώ ακολούθησε η Titan με άνοδο 1,76%.

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Cenergy Holdings (-3,59%), η ElvalHalcor (-3,35%), η Coca-Cola HBC (-2,62%), η Biohalco (-1,49%) και τα Ελληνικά Πετρέλαια (-1,28%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά ξεχώρισαν η ΕΧΑΕ (+2,17%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,88%), η Profile (+1,87%) και η Noval Property (+1,53%). Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η Ideal Holdings (-1,91%), η Fourlis (-1,35%) και η ΑΒΑΞ (-0,59%).