Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%.

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.355,67 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,13 εκατ. ευρώ, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 37,28 εκατ. τεμάχια. Από τον συνολικό τζίρο, τα 36,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Η εικόνα της αγοράς ήταν θετική, με 68 μετοχές να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με άνοδο, έναντι 54 που έκλεισαν πτωτικά, ενώ 78 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,68% στις 5.969,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 1,14%, κλείνοντας στις 2.654,39 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε οριακά κατά 0,14% στις 3.108,64 μονάδες.

Στο ταμπλό των τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε με άνοδο 2,69% στα 14,72 ευρώ και τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης, ύψους 32 εκατ. ευρώ. Η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,64% στα 3,89 ευρώ, η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 0,22% στα 3,70 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς υποχώρησε οριακά κατά 0,23% στα 8,68 ευρώ.

Από τις μη τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 1,03% στα 21,56 ευρώ, πραγματοποιώντας τζίρο 31,1 εκατ. ευρώ, ενώ η Allwyn συνέχισε ανοδικά για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, κλείνοντας στα 13,51 ευρώ με άνοδο 0,97%. Κέρδη 0,98% σημείωσε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, που έκλεισε στα 10,28 ευρώ.

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Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι απώλειες μεταξύ των μετοχών του FTSE 25, με τη Βιοχάλκο να υποχωρεί κατά 0,24%, τον ΟΤΕ κατά 0,27% και την Πειραιώς κατά 0,23%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε με άνοδο 0,37% στα 4,01 ευρώ, ενώ η Ideal Holdings ενισχύθηκε κατά 1,4% στα 7,24 ευρώ. Αντίθετα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 1,69% στα 3,48 ευρώ και η Intralot κατά 0,42% στα 1,18 ευρώ.