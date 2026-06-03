Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.352,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92%.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.352,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 220,67 εκατ. ευρώ, έναντι 326 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τα πακέτα να αντιστοιχούν σε 26,8 εκατ. ευρώ. Ο όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 28,11 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 40 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 87 υποχώρησαν και 73 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 1,01% στις 5.967,94 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,5%, κλείνοντας στις 2.683,83 μονάδες. Η εικόνα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ήταν πιο ήπια, με τον FTSEM να διολισθαίνει κατά 0,26% στις 3.105,67 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές. Η Alpha Bank κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες του κλάδου, υποχωρώντας κατά 3,19% στα 3,79 ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,96 ευρώ με πτώση 1,58%, η Eurobank στα 3,90 ευρώ με απώλειες 1,49% και η Εθνική Τράπεζα στα 14,70 ευρώ με -0,91%. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου διαφοροποιήθηκε θετικά, ενισχυόμενη κατά 0,32% στα 9,48 ευρώ.

Η ΔΕΗ συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, ύψους 60,2 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 21,24 ευρώ με πτώση 1,12%. Απώλειες σημείωσαν επίσης η Cenergy (-2,27% στα 24,96 ευρώ), η Metlen (-1,73% στα 40,78 ευρώ), η Lamda Development (-1,12% στα 6,19 ευρώ), η Aktor (-1,17%) και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-1,26%).

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Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες στηρίξεις στον Γενικό Δείκτη προσέφεραν η Helleniq Energy, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,33% στα 10,54 ευρώ, και η Allwyn, που κατέγραψε άνοδο 1,78% στα 13,17 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Ελλάκτωρ με κέρδη 1,82% στα 1,45 ευρώ.