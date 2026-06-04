Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.340,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι ισχυρές πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο υπερίσχυσαν των επιλεκτικών αγοραστικών κινήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.340,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 240,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 35,22 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τον συνολικό όγκο να φθάνει τα 35,74 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 52 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 80 υποχώρησαν και 68 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών και το αρνητικό κλίμα που κυριάρχησε στη συνεδρίαση.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σημαντικότερες απώλειες 2,21%, κλείνοντας στις 2.624,45 μονάδες. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές. Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση 2,99% και τζίρο 31,1 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα στα 14,33 ευρώ με απώλειες 2,52% και τζίρο 28,5 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank στα 3,70 ευρώ με πτώση 2,50% και συναλλαγές 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank υποχώρησε κατά 1,79% στα 3,83 ευρώ με τζίρο 28,7 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,65% στις 5.929,37 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM κινήθηκε αντίθετα, ενισχυόμενος κατά 0,23% στις 3.105,67 μονάδες.

Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Helleniq Energy (-2,28% στα 10,30 ευρώ), η ElvalHalcor (-2,09% στα 5,15 ευρώ), ο Σαράντης (-2,21% στα 15,06 ευρώ), η Aegean (-1,62%), η Titan (-1,40%) και η Jumbo (-1,04%).

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Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC ενισχύθηκε κατά 2,57% στα 49,90 ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη στον Γενικό Δείκτη. Κέρδη 2,10% σημείωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 42,70 ευρώ, ενώ η ΔΕΗ, η οποία κατέγραψε και τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης με 39,4 εκατ. ευρώ, έκλεισε στα 21,34 ευρώ με άνοδο 0,47%.

Θετική ήταν επίσης η εικόνα της Allwyn, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,59% στα 13,38 ευρώ με συναλλαγές 14,5 εκατ. ευρώ, ενώ στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Κρι Κρι με άνοδο 2,33% στα 28,60 ευρώ. Κέρδη κατέγραψαν ακόμη η Safe Bulkers (+2,56%), η Trade Estates (+1,75%), η Ideal Holdings (+1,71%) και ο ΑΔΜΗΕ (+0,38%).