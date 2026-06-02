Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακά κέρδη, διατηρώντας την επαφή με τα υψηλά έτους, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,08%.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ελαφρώς χαμηλότερα, κλείνοντας στις 2.724,65 μονάδες με απώλειες 0,21%, ενώ ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,07% στις 6.028,58 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,12% στις 3.113,7 μονάδες.

Ο τζίρος διατηρήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 326,06 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος μετά τις αυξημένες συναλλαγές της προηγούμενης συνεδρίασης. Από το σύνολο του τζίρου, τα 63,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με επίκεντρο κυρίως τη ΔΕΗ, την Εθνική Τράπεζα, την Πειραιώς και την Alpha Bank. Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε ισορροπημένη, με 68 μετοχές να κλείνουν ανοδικά έναντι 65 πτωτικών.

Σε επίπεδο μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil ξεχώρισε καταγράφοντας άνοδο 6,54% στα 39,40 ευρώ, αποτελώντας τον βασικό πρωταγωνιστή της ημέρας. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν επίσης η ΕΛΧΑ (+4,55%), η ΕΥΔΑΠ (+2,89%), η Allwyn (+2,74%) και η Cenergy (+2,24%). Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με άνοδο 0,10% και η Alpha Bank με κέρδη 0,26%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,42% και η Eurobank κατά 0,80%.

Στις πτωτικές μετοχές του FTSE 25 ξεχώρισαν η Τιτάν με απώλειες 2,12% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με πτώση 1,87%, καθώς καταγράφηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά την ισχυρή πορεία των τελευταίων μηνών.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι συνέχισε την ανοδική της τροχιά με κέρδη 4,8%, διευρύνοντας τα ιστορικά υψηλά της, ενώ η ΑΒΑΞ διολίσθησε κατά 2,85%. Θετικό ήταν και το ντεμπούτο της Safe Bulkers, η οποία έκλεισε με άνοδο περίπου 10,5% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της.

