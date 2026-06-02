Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρμόδιων αρχών στην Ιωάννινα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος που προκάλεσε τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

Σε κλίμα οδύνης και αβάσταχτου πόνου διεξήχθη η κηδεία του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριου Οικονόμου.

Ο Μάριος Οικονόμου κατέληξε μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής κατέληξε τη Δευτέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ, μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρμόδιων αρχών στην Ιωάννινα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος που προκάλεσε τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την προανάκριση, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία που θα συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, που προκάλεσε τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στο περιστατικό ενεπλάκη επιβατικό όχημα που οδηγούσε ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει στις αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αυτοκίνητό του και η μηχανή του 34χρονου Μάριου Οικονόμου, που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα, έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας και θα εξεταστούν από πραγματογνώμονες.

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο σύλλογος, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη συντριβή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μάριου, με την υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή. Ανακοινώσεις για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, εξέδωσαν η ΟΥΕΦΑ, η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, Λεβαδειακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός.

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, η επιτροπή διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, αποφάσισε για την εβδομάδα που διανύουμε, οι σημαίες που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να παραμείνουν μεσίστιες.