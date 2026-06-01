Έτοιμος για τη συνάντηση της Πολιτικής Οικολογίας με τα δύο υπόλοιπα ρεύματα, αυτά της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας που φιλοδοξεί να εκφράσει η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον ο Πέτρος Κόκκαλης, μετά και την παραίτησή του από το κόμμα «Κόσμος» που ίδρυσε και έλαβε 1% στις ευρωεκλογές του 2023.

Η εξέλιξη δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, δεδομένου πως ο πρώην ευρωβουλευτής ήταν από τα πολιτικά στελέχη του πάλαι ποτέ ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που από την πρώτη στιγμή εκφράστηκαν θετικά στην προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ έχει δώσει το παρόν ανελλιπώς σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του κ. Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση Κόκκαλη από τον «Κόσμο» άνοιξε την πόρτα της εξόδου που αναμένεται να διαβούν και άλλα στελέχη του όλου ΣΥΡΙΖΑ από τους κομματικούς σχηματισμούς τους αυτήν την εβδομάδα...

Ν.Α.