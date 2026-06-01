Προανήγγειλε επίσης, την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο».

Προανήγγειλε επίσης, την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

«Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία» σχολιάζει ο Νίκος Ράπτης.

{https://www.facebook.com/nikos.raptis.73/posts/pfbid0ChKLNpb732QU943YM3Jvx4hvZXTCVA2Yho6ccVWNxxqgQMnsfWoEgaRC32f8Krabl}

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Petros Kokkalis μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος - Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.

Νίκος Ράπτης

1/6/2026»