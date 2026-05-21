Πρόκειται για έναν νέο και αξιόλογο άνθρωπο και επιστήμονα, διδάκτωρα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όσοι εκτιμούσαν πως όσο πλησιάζει η 26η Μαΐου, ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει και επίσημα το κόμμα του -που θα είναι σε χρώματα «μπλαουγκράνα»- τόσο θα αυξάνονται και οι φυγόκεντρες τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνονται.

Την παραίτηση του από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλλε ο Νίκος Γκιώνης, με επιστολή που έστειλε την Πέμπτη, προς το όργανο και τον Σωκράτη Φάμελλο.

«Παραιτούμαι από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και αποχωρώ και από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Οι προκλήσεις της εποχής δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε, ούτε να αναχωρούμε από τις κοινωνικές διεργασίες. Οι προοδευτικοί έχουμε χρέος να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας πραγματικά και όχι επικοινωνιακά. Όχι επιχειρώντας να την κάνουμε μέρος προσωπικών στρατηγικών, αλλά οικοδομώντας ξανά μια σοβαρή, κοινωνικά γειωμένη προοδευτική παράταξη», αναφέρει στην ανακοίνωση του - μεταξύ άλλων.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν, πρόκειται για έναν νέο και αξιόλογο άνθρωπο και επιστήμονα, διδάκτωρα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Α.Γ.