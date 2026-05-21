Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους της Αττικής καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε αρκετά κεντρικά σημεία και στην Αττική οδό.

Σε ανακοίνωσή της η Αττική Οδός κάνει λόγο για καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα σχεδόν 20 -25 λεπτά από τον κόμβο της Μαραθώνος έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις 10 -15 λεπτών παρατηρούνται επίσης στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης.

Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, από το ύψος του Ρέντη έως και τα ΚΤΕΛ της Λιοσίων αλλά και στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στις περιοχές της Νέας Ερυθραίας και της Λυκόβρυσης.

«Κόκκινες» είναι και οι κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας με προβλήματα να σημειώνονται στις οδούς Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδηττού, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη.

