Η Νέα Αριστερά έχει αρκετές εσωκομματικές «τρικυμίες», εδώ και μήνες. Στην πραγματικότητα, σύντομα θα επέλθει και η επισημοποίηση της διάσπαση με την αποχώρηση οκτώ βουλευτών της - γεγονός που θα σημαίνει τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ωστόσο, η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο κόμμα, φαίνεται ότι εμπνέει κάποιους ανένταχτους ανθρώπους της Αριστεράς, οι οποίοι εντάσσονται οργανωτικά σε αυτή. Ανάμεσα τους βρίσκεται και ο γνωστός Τρικαλινός δικηγόρος, Βασίλης Παπαστεργίου ο οποίος ανακοίνωσε την προσχώρησή του στην Πατησίων.

Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι και αδερφός του Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι να πει κανείς; Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες οι διαφορετικές πολιτικές στρατεύσεις…

Α.Γ