«Γκολ με τον Παντελή»: Ένας τελικός αντάξιος της πρώτης σεζόν

Tο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων της Betsson με παρουσιαστή τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ολοκλήρωσε την πρώτη του σεζόν με ιδανικό τρόπο, μέσα από έναν μεγάλο τελικό που τα είχε πραγματικά όλα.

Μετά από μια διαδρομή γεμάτη αθλητικές ερωτήσεις, πειράγματα, ανατροπές και πολύ γέλιο, το τηλεπαιχνίδι έριξε αυλαία με ένα επεισόδιο που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε έχοντας παρουσιάσει συνολικά 37 επεισόδια στην κανονική διάρκεια, με 74 ομάδες και 148 παίκτες να περνούν από το πλατό, 2 ημιτελικούς, 1 μεγάλο τελικό και 3 special επεισόδια που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη χρονιά.

Ο μεγάλος τελικός της σεζόν έφερε αντιμέτωπους τον Ηλία και τον Στάθη με τον Αρτέμη και τον Δημήτρη, σε μια πραγματική ντερμπάρα 15 ερωτήσεων, με έπαθλο το μεγάλο ταξίδι στη Μάλτα.

Οι δύο ομάδες μπήκαν αποφασισμένες να φτάσουν μέχρι το τέλος, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις της χρονιάς. Ο Παντελής Διαμαντόπουλος προσπάθησε να κρατήσει την αγωνία όσο περισσότερο μπορούσε, όμως το φινάλε δεν γινόταν να αποφευχθεί: ο μεγάλος νικητής κρίθηκε στην τελευταία ερώτηση, σε μια στιγμή που κράτησε το σασπένς ζωντανό μέχρι το φινάλε.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, το τηλεπαιχνίδι φιλοξένησε δεκάδες διαφορετικές προσωπικότητες και παίκτες, δημιούργησε δυνατές «κόντρες», ανέδειξε ιστορίες και παρέμεινε μέχρι το τέλος ένα format γεμάτο ενέργεια και αυθεντικές στιγμές. Παράλληλα, τα special επεισόδια - ανάμεσά τους και το αφιέρωμα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στη φετινή σεζόν και πρόσφεραν μερικές από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της χρονιάς.

Το «Γκολ με τον Παντελή» ολοκλήρωσε έτσι έναν πρώτο κύκλο επεισοδίων που αγαπήθηκε από το κοινό, αφήνοντας πίσω του πολλές ξεχωριστές στιγμές και έναν τελικό αντάξιο της διαδρομής όλης της χρονιάς.

Δείτε τον μεγάλο τελικό που κρίθηκε στο τέλος!



