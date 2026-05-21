Κηφισιά: Σε λαϊκό προσκύνημα η εικόνα της Παναγίας Σουμελά

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης, η Κηφισιά ετοιμάζεται να υποδεχθεί για πρώτη φορά την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά, σε ένα γεγονός με ιδιαίτερο θρησκευτικό, ιστορικό και συμβολικό βάρος για τον ποντιακό ελληνισμό και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Η υποδοχή της Ιερής Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς, όπου και θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πιστούς να προσέλθουν και να λάβουν την ευλογία της Παναγίας. Η επίσημη τελετή υποδοχής έχει προγραμματιστεί για τις 19:00 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία εκκλησιαστικών, πολιτικών και αυτοδιοικητικών αρχών, εκπροσώπων ποντιακών συλλόγων και πλήθους πιστών.

Την Ιερά Εικόνα, η οποία φυλάσσεται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας, θα κομίσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από μέλη του Ιδρύματος. Η Παναγία Σουμελά αποτελεί ένα από τα κορυφαία σύμβολα της Ορθοδοξίας, της ιστορικής μνήμης και της πνευματικής ταυτότητας του ποντιακού ελληνισμού. Η Ιερά Εικόνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις μνήμες της προσφυγιάς, της αντοχής, της πίστης και της διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής συνέχειας των Ποντίων μέσα στον χρόνο.

Η παρουσία της Ιερής Εικόνας στην Κηφισιά αποτελεί γεγονός υψηλού συμβολισμού, καθώς ενώνει την πίστη με την ιστορική μνήμη και αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς της τοπικής κοινωνίας με την παράδοση, την Ορθοδοξία και τον ποντιακό ελληνισμό.

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ναός, δίνοντας στους πιστούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις και να προσκυνήσουν την Παναγία Σουμελά.

O δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς ανέφερε ότι «Η υποδοχή της Ιερής Εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Κηφισιά αποτελεί για την πόλη μας μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης, πίστης και ιστορικής μνήμης. Η Παναγία Σουμελά δεν είναι μόνο ένα ιερό προσκύνημα. Είναι σύμβολο αντοχής, προσφυγικής μνήμης, πνευματικής συνέχειας και ταυτότητας για τον ποντιακό ελληνισμό και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η Κηφισιά υποδέχεται με σεβασμό και κατάνυξη την Ιερά Εικόνα, τιμώντας την πίστη των ανθρώπων μας, την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και τη βαθιά σχέση της τοπικής κοινωνίας με την παράδοση και την Εκκλησία. Καλούμε τους πιστούς να συμμετάσχουν με ευλάβεια σε αυτή τη σημαντική πνευματική στιγμή για την πόλη μας».